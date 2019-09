Franz Ferdinand ya están en Valladolid

El grupo escocés Franz Ferdinand ya conoce el escenario de la Plaza Mayor de Valladolid. Los integrantes de la banda aterrizaron en el Aeropuerto de Villanubla a las 14:20 horas, después de un vuelo desde Ucrania, donde ayer tocaron en Vizirka dentro del festival Portofest. Sus propios técnicos se ocuparon de cargar los instrumentos en una camioneta y poco después algunos de los integrantes del grupo, junto a los técnicos de sonido, se subieron a las tablas de la Plaza Mayor para preparar los detalles de la actuación.

Miembros del equipo técnico de Franz Ferdinand comprueban los detalles en el escenario. / Rodrigo Ucero y A. G. Encinas

La banda escocesa tocará allí esta noche a las 23 horas. Gratis, por tanto, lo que ha sorprendido mucho a sus fans de fuera de Valladolid, tal y como ha recordado persistentemente el Twitter del alcalde, Óscar Puente.

Empieza la cuenta atras. El 7 de septiembre ya està ahí, y @Franz_Ferdinand va a petar la Plaza Mayor. Abierto a todos los públicos. Te lo vas a perderrrr???? pic.twitter.com/24Hk1s8mxm Oscar Puente (@oscar_puente_) August 18, 2019

La banda interpretará piezas clásicas de su repertorio -comenzaron a brillar en el año 2001-, como 'Love illumination', 'The Dark of the matinée' o 'Take me out', todo un himno que sonó con mucha insistencia en el año 2004.

Sonarán en una Plaza Mayor que estrenará las actuaciones internacionales de estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Alex Kapranos, el cantante de la banda escocesa, sentirá mucho haber llegado con tanta premura al concierto, aficionado como es al buen comer. Le vendría bien un paseo por los bares de tapas vallisoletanos para añadir un capítulo más a su libro gastronómico 'Sound Bites: Eating on tour with Franz Ferdinand' ('Bocados de sonido: Comiendo de gira con Franz Ferdinand'), recopilación de sus columnas culinarias en el diario británico The Observer.