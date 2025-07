«Me voy a congelar», el premonitorio vídeo de Paolo Sánchez, de 14 años, antes de morir en la montaña

J. A. P. Miércoles, 23 de julio 2025, 10:42 Comenta Compartir

Tras varios días de búsqueda incansable por parte de los equipos de rescate y las autoridades de Ciudad de México, la peor noticia se confirmó. El cuerpo del adolescente Paolo Sánchez Carrasco, desaparecido en las inmediaciones del volcán Iztaccíhuatl, fue hallado en medio de la nieve.

La ausencia del joven, de 14 años de edad, se había denunciado el día 16 de julio, cuatro días después de que fuera visto en la Colonia Romero de Terreros, ya a una altitud de unos 2.400 metros y de camino a esta zona de considerable elevación y muy duras condiciones de montaña. El último reporte sobre su ubicación aseguraba que fue avistado en el Paso de Cortés (3700 metros sobre el nivel del mar), un tramo que comunica el volcán Iztaccíhuatl -al que se dirigía- con el archiconocido Popocatépetl.

Ese mismo día, el adolescente se grabó un vídeo que subió a sus redes sociales. En él, ya en la montaña, analizaba la situación a la que se enfrentaba cuando caminaba hacia este volcán cuya cima se eleva hasta los 5.230 metros. «Voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche», arrancaba, para continuar relatando que, en la zona en la que se encontraba, «la noche se pasa a menos dos grados». «Me voy a congelar porque no traje ni siquiera 'sleeping bag'», aseveraba en referencia al saco de dormir que podría haberle mantenido con vida pero que no llevaba consigo. En la grabación narra, además, que «está muy lejos el refugio y el siguiente está al otro lado de la montaña», antes de desear ver a todos aquellos a los que dedicaba el vídeo «si todo sale bien».

Su testimonio es muy impactante considerando que, según se cree, murió esa misma noche de hipotermia.

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México A. C. anunció el pasado 19 de julio, una semana después de las últimas noticias sobre Paolo Sánchez y tras tres días de búsqueda, el final de la emergencia, puesto que el joven fue hallado ese día ya sin vida.

