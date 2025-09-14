Cristina Lázaro y los sueños musicales cumplidos en la Plaza Mayor

Víctor Vela Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

«Desde que tenía 15 años, siempre le decía a mi madre, algún día cantaré en la Plaza Mayor. Y ese día ha llegado», dice ... Cristina Lázaro, cantante vallisoletana que ha cumplido este domingo uno de sus grandes sueños artísticos. Lázaro es una de esas currantes de la música que se merece todo lo bueno que le venga. Y lo bueno, este domingo, es este concierto en la Plaza Mayor, donde se presenta acompañada por un nutrido grupo de amigos. Raúl Fraile a la guitarra, Rubén Lázaro y Rubén Muñoz a las percusiones, Nacho Melodys a los teclados, Chisco Cougil al bajo y además, Estela Sanz, Estela Nieto y Juan Carlos Vega. Un despliegue de músicos para este concierto en el que Lázaro repasa su trayectoria, que incluye canciones como 'Valladolid', un tema compuesto por Raúl Olivar dedicado a la ciudad y que el año pasado ya se pudo escuchar en la plaza, cuando se interpretó junto al pregón desde el balcón consistorial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión