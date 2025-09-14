El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Lázaro, durante un momento de su concierto.

Ver 10 fotos
Cristina Lázaro, durante un momento de su concierto. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Cristina Lázaro y los sueños musicales cumplidos en la Plaza Mayor

La vallisolena actúa en el escenario noble de la capital para cerrar el cartel local de las fiestas de 2025

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:44

«Desde que tenía 15 años, siempre le decía a mi madre, algún día cantaré en la Plaza Mayor. Y ese día ha llegado», dice ... Cristina Lázaro, cantante vallisoletana que ha cumplido este domingo uno de sus grandes sueños artísticos. Lázaro es una de esas currantes de la música que se merece todo lo bueno que le venga. Y lo bueno, este domingo, es este concierto en la Plaza Mayor, donde se presenta acompañada por un nutrido grupo de amigos. Raúl Fraile a la guitarra, Rubén Lázaro y Rubén Muñoz a las percusiones, Nacho Melodys a los teclados, Chisco Cougil al bajo y además, Estela Sanz, Estela Nieto y Juan Carlos Vega. Un despliegue de músicos para este concierto en el que Lázaro repasa su trayectoria, que incluye canciones como 'Valladolid', un tema compuesto por Raúl Olivar dedicado a la ciudad y que el año pasado ya se pudo escuchar en la plaza, cuando se interpretó junto al pregón desde el balcón consistorial.

