Cristina Lázaro y los sueños musicales cumplidos en la Plaza Mayor

ValladolidCristina Lázaro y los sueños musicales cumplidos en la Plaza Mayor
La vallisolena actúa en el escenario noble de la capital para cerrar el cartel local de las fiestas de 2025
Valladolid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:44
«Desde que tenía 15 años, siempre le decía a mi madre, algún día cantaré en la Plaza Mayor. Y ese día ha llegado», dice ... Cristina Lázaro, cantante vallisoletana que ha cumplido este domingo uno de sus grandes sueños artísticos. Lázaro es una de esas currantes de la música que se merece todo lo bueno que le venga. Y lo bueno, este domingo, es este concierto en la Plaza Mayor, donde se presenta acompañada por un nutrido grupo de amigos. Raúl Fraile a la guitarra, Rubén Lázaro y Rubén Muñoz a las percusiones, Nacho Melodys a los teclados, Chisco Cougil al bajo y además, Estela Sanz, Estela Nieto y Juan Carlos Vega. Un despliegue de músicos para este concierto en el que Lázaro repasa su trayectoria, que incluye canciones como 'Valladolid', un tema compuesto por Raúl Olivar dedicado a la ciudad y que el año pasado ya se pudo escuchar en la plaza, cuando se interpretó junto al pregón desde el balcón consistorial.
Este domingo es el tema con el que abre su actuación, que comienza lanzando besos al público y arrancando olés de entre la concurrencia. Lázaro hace un repaso por los nuevos temas de su repertorio (como esa canción con letra de Ayuso que dice «quiero verte envejecer como a un amigo») y por los clásicos, como la rumba 'Vete'.
Hay otros temas, como 'Lo bonito de vivir', de Peter Laforga, o 'El lerele', de Miguel Vaquero Pahino. No faltan versiones, como ese 'Déjala correr', de Rocío Jurado, que tan buenos momentos ha dado a Cristina Lázaro a lo largo de su carrera, ya que gracias a esta canción ganó un premio de Telemadrid. Y la copla más tradicional llega con 'Limosna de amores', con la que Lázaro demuestra el poderío de una voz que suena emocionada en la Plaza Mayor.
