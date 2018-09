«El concierto de C. Tangana fue una tangada» C. Tangana, durante el concierto en la noche del miércoles en la Plaza Mayor. / Henar Sastre La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, critica que el cantante apenas estuviese 54 minutos sobre el escenario y lo compara con las dos horas y media de la actuación de Raphael JESÚS BOMBÍN Jueves, 6 septiembre 2018, 13:47

«Fue una tangada, porque no se puede venir a dar un concierto de 54 minutos; qué menos que una hora y cuarto, sobre todo cuando tenemos la perspectiva del que ofreció Raphael de dos horas y media». La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha criticado la actuación del cantante C. Tangana, que actuó en el concierto de las Ferias de San Lorenzo durante la noche del pasado miércoles en la Plaza Mayor de Valladolid y abarrotó el recinto de público juvenil.

Ana Redondo mostró su sorpresa por la capacidad de convocatoria de «un fenómeno juvenil» que reunió a miles de jóvenes, si bien mostró su frustración por la actuación al término de una rueda de prensa en la que fue preguntada por el hecho de que el artista recurriese al 'play back' en algunas de sus canciones.

No obstante, la responsable municipal contrapuso a su opinión personal la que recabó entre jóvenes asistentes al concierto. «Es difícil comprender ese mundo y conectar con ese público, porque pregunté a gente que estaba allí qué les había parecido el concierto y me respondieron que estaban satisfechas: '¡Lo ha dado todo!', decían».

Por su parte, según informa Europa Press, el Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado el comportamiento del rapero C. Tangana al considerar que cantar en algunos momentos con una botella de whisky en la mano no es el mejor ejemplo para los jóvenes. «Desde luego, su concierto no fue de los mejores», señaló el presidente del Grupo 'popular', José Antonio Martínez Bermejo, al analizar su actuación y al recordar que algunas de las canciones fueron interpretadas por el joven provisto de una botella de Jhonnie Walker.