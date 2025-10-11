El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Intervención de Bomberos de Valladolid y Policía Nacional
Valladolid

Falsa alarma en Simón Aranda por un inexistente incendio en un bloque

Dotaciones de Bomberos y Policía se movilizan para certificar que el aviso era erróneo

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:36

La gran presencia de Bomberos de Valladolid y de agentes de la Policía Nacional y Municipal sorprendían ayer a los viandantes de la confluencia de ... las calles Simón Aranda con Fray Luis de León. Olía mucho a humo y eso obligó a una rápida movilización del Servicio de Extinción de Incendios. A pesar de esos avisos, los profesionales se centraron en la búsqueda del origen de un posible incendio, pero después de inspeccionar varios inmuebles de la zona llegaron a la conclusión de que había sido una falsa alarma.

