Falsa alarma en Simón Aranda por un inexistente incendio en un bloque
Dotaciones de Bomberos y Policía se movilizan para certificar que el aviso era erróneo
Valladolid
Sábado, 11 de octubre 2025, 11:36
La gran presencia de Bomberos de Valladolid y de agentes de la Policía Nacional y Municipal sorprendían ayer a los viandantes de la confluencia de ... las calles Simón Aranda con Fray Luis de León. Olía mucho a humo y eso obligó a una rápida movilización del Servicio de Extinción de Incendios. A pesar de esos avisos, los profesionales se centraron en la búsqueda del origen de un posible incendio, pero después de inspeccionar varios inmuebles de la zona llegaron a la conclusión de que había sido una falsa alarma.
El elevado número de efectivos, tanto de policías como de bomberos, obligó también a cortar varias calles como Simón Aranda desde la esquina con Santuario, así como Fray Luis de León desde López Gómez.
