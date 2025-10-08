El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ruth Fernández en el lago Spitzig El Norte

Vallisoletanos por el mundo

Ruth Fernández
«Una experiencia en el extranjero te enriquece, te transforma y te ayuda a conocerte mejor»

La vallisoletana Ruth Fernández Rojo vive en Munich (Alemania), donde trabaja como administrativa en el club automovilístico alemán ADAC

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:54

Comenta

Ruth Fernández Rojo (Valladolid, 1981) se diplomó en 2002 en Empresas Turísticas por la Escuela Superior de Turismo de Valladolid. La vocación de viajar y ... de trabajar en contacto con personas de distintos lugares y culturas le llevó a buscar empleo fuera de su ciudad de origen. En 2003 la contrataron en una agencia de viajes en Marbella y, más tarde, en 2005, decidió dar el salto a Alemania, cuando consiguió unas prácticas un hotel en Garmisch-Partenkirchen. «Era un hotel de ensueño, pero a los cinco meses, desafortunadamente, se quemó. Aquella experiencia, en lugar de animarme a regresar a España, me abrió otra puerta, trabajar en un hotel de congresos en la zona turística del Chiemsee, lo que llaman 'El mar de Baviera'», dice. Aquella primera aventura internacional duró unos tres años. En 2008, por motivos personales, regresó a Valladolid. Estuvo trabajando en la recepción de un importante hotel, hasta que la crisis económica la empujó de nuevo a emigrar. En 2012 recaló en Múnich, esta vez para quedarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

