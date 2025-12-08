CC OO exige la revocación como 'Guardia Urbano de Honor' del exjefe del Grupo de Estupefacientes

Salida de los detenidos en los juzgados de Valladolid a primera hora de la tarde de este domingo. En el círculo, el jefe de Estupefacientes de Valladolid, Luis Fernández.

El Norte Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

La Sección Sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Valladolid solicitará formalmente a la Jefatura de la Policía Municipal la revocación del nombramiento como Guardia Urbano de Honor concedido en 2022 a la persona que entonces ostentaba la jefatura del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, Luis Fernández, en caso de confirmarse los graves hechos por los que actualmente está siendo investigado por el que han motivado su ingreso provisional en prisión.

Según ha manifestado públicamente el Jefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León, en la causa existen indicios relevantes y pruebas fehacientes que obligan a extremar la prudencia institucional. Para CC OO, hechos de esta naturaleza —si finalmente se acreditan— resultan absolutamente incompatibles con los valores y principios que deben regir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El 22 de noviembre de 2022, la entonces Intendente-Jefa de la Policía Municipal anunció la concesión de dicha distinción con motivo de la celebración del Día de la Policía Municipal, señalando que el nombramiento se realizaba tras haber sido «consultados los miembros del Cuerpo, oída la Junta de mandos y a propuesta de Jefatura».

Sin embargo, desde CC OO se recuerda que en este caso ni se consultó a la plantilla ni se han hecho públicas las motivaciones que llevaron a la Jefatura a proponer esta distinción «más allá de las relaciones que mantenía con algunos mandos de la Policía Municipal, como responsable de Seguridad en el Estadio José Zorrilla en los partidos de fútbol del Real Valladolid»

La organización sindical ya había trasladado anteriormente a la Jefatura su preocupación por la falta de transparencia y de criterios claros en la concesión de nombramientos como Guardia Urbano de Honor, tanto en este como en otros casos recientes. Una distinción de tal relevancia debe estar sustentada en méritos objetivos y en una trayectoria ejemplar, y no puede verse comprometida por decisiones poco fundamentadas o carentes de justificación pública.

CC OO considera imprescindible que, en defensa de la credibilidad institucional y del prestigio de la Policía Municipal de Valladolid, se adopten las medidas oportunas en caso de que los hechos investigados se confirmen, incluida la revocación inmediata del nombramiento.