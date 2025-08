El «estado insalubre» de un cajero usado por personas sin hogar preocupa a los vecinos en Delicias

El motivo de que se forme cola en un cajero de pared de la calle Embajadores y que, a apenas dos metros, otro situado en ... el vestíbulo de lo que fue una sucursal de Unicaja permanezca desierto de clientes pese a estar siempre abierto y permitir más opciones de gestión de efectivo y documentos no es otro que el terrible estado en el que se encuentra desde hace tiempo.

«A ver quién se atreve a entrar ahí. Tener esto así es insalubre lo mires por donde lo mires y ha pasado año y medio desde que cerraron el banco, yo creo que han tenido tiempo de solucionar esto», dice José Vega, uno de los vecinos que este lunes ha acudido al cajero a sacar efectivo y, de paso, actualizar su cartilla. Vega, como muchos residentes de esa calle se queja del «olor nauseabundo» que sale del interior de lo que fue hasta hace no mucho la entrada a la entidad bancaria y de la cantidad de «basura» que a día de hoy se acumula. «Hacen sus necesidades, fuman y beben aquí dentro y por la noche se llegan a juntar hasta tres personas. Es verdad que no son conflictivos, pero al final lo que provocan es que la zona se degrade y se convierta un foco de infecciones o que haya riesgo de coger cualquier cosa por entrar aquí. Además hay sitios como los albergues a los que pueden ir a dormir», añade este vecino.

Bastan unos minutos en la zona para ver cómo todos coinciden en el mal estado y la dejadez de ese espacio. «No te puedes ni arrimar del olor que sale de ahí y con este calor no te digo más. Lo peor es que este cajero te permite hacer operaciones que el de la calle no tiene, pero vamos que entrar aquí es para valientes», comenta un hombre, mientras realiza su operación en el interior.

Ampliar Un hombre saca dinero del cajero donde pernoctan las personas sin hogar. S. F.

Quienes ya no hacen uso del servicio en cuestión son Inés Cuéllar y María Alonso. «Ya tenemos la lección aprendida y, si el de la pared no va o hay cola, nos acercamos hasta la plaza del Carmen que está aquí a lado», aseguran. «Hace un mes y algo lo han limpiado, pero luego en dos días está otra vez así y si no se pueden garantizar unas mínimas condiciones pues que lo cierren o que limiten el acceso con tarjeta del banco o algo parecido, no sé que soluciones pueden poner, pero la policía lo sabe y pasa de largo. Así que igual vamos al banco a quejarnos», apuntan ambas.

Las mujeres de mediana edad hacen hincapié en que este «es un tema delicado», al tratarse de personas sin hogar y entienden que se debe «encontrar un equilibrio de convivencia entre los vecinos y estas personas sin que ninguno salga perjudicado», finalizan antes de acceder al portal, situado apenas a unos metros del banco en desuso.

Por su parte, desde el servicio de Salud Pública del Ayuntamiento señalan que no hay constancia de quejas al respecto de la situación en la que se encuentra este edificio y recuerdan que las tareas de su correcto mantenimiento y limpieza dependen del propietario del mismo. De hecho, el propio banco de Unicaja es el que se hace responsable de unas labores de limpieza periódicas del vestíbulo en el que se encuentra el cajero, aunque tal y como han comunicado al tener conocimiento de esta situación, «se están estudiando posibles alternativas que permitan garantizar en todo momento la comodidad y la seguridad de los clientes», aunque no han profundizado en detalles sobre qué pasos se podrían dar para resolver la situación. Y recuerdan a los usuarios que «en ese mismo espacio cuentan con otro cajero exterior y tienen a su disposición, a 400 metros, en la oficina de calle Embajadores, 18, otros tres cajeros más».