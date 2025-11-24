Iveco propone parar otros 48 días en Valladolid hasta abril ante la falta de pedidos

Más días de parada en menos tiempo ante la falta de pedidos. Eso es lo que propone Iveco para su fábrica de Valladolid, donde trabajan ... alrededor de un millar de personas de las que en torno al 90% se dedican a la producción de la furgoneta Daily, en su versión chasis cabina, y el 10% restante a manufacturar las cabinas de camión que se envían a la planta de Madrid para su montaje en los vehículos pesados de la marca.

La multinacional confirmó hace una semana su intención de ampliar el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que está aplicando en la factoría desde el pasado 30 de junio, y este lunes ha presentado a los representantes de la plantilla la memoria explicativa y el informe técnico que lo justifican, además de desvelar la duración de la prórroga. En concreto, quiere que el expediente esté vigente durante cuatro meses adicionales, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.

En ese periodo la compañía de automoción prevé un máximo de 48 jornadas de ERTE, lo que equivale a dos semanas de inactividad al mes en el caso de que los agote. Se trata de una cantidad superior a la planteada inicialmente en el expediente actual, puesto que se aprobó con 45 días repartidos a lo largo de medio año. Y se solapará con el que se está desarrollando en las instalaciones madrileñas, donde la regulación arrancó el 17 de octubre y a priori acabará el 31 de marzo.

Tanto el presidente del Comité de Empresa, Jesús Rodríguez, de CC OO, como la secretaria general de la Sección Sindical de UGT-FICA en Iveco, Alicia Carrascal, enmarcan esta decisión en el deseo de la firma de contar con un mayor margen de maniobra. Así, el primero cree que «esta vez han solicitado más días para no pillarse los dedos», una idea muy parecida a la que expresa la segunda, que opina que «se están curando en salud porque como hacemos dos gamas pueden dedicar unos días a la Daily y otros pocos a la 'heavy'», en función de las necesidades.

Situación «preocupante»

Al hilo de esto, la Unión General de Trabajadores ha trasladado que los directivos «transmiten que la situación es preocupante, especialmente en la gama pesada, aunque la afectación por la entrada negativa de órdenes también incluye a la gama ligera», en referencia a la Daily. Junto a esto, Alicia Carrascal explica que en relación a la aplicación de los nuevos días de ERTE su organización ha solicitado «que el plazo de preaviso sea mayor, de 48 horas en lugar de 24», propuesta que no ha sido respaldada por los demás delegados, «por lo que poca fuerza puedes hacer».

Esto implica que, según ha informado el Comité de Empresa en un comunicado, las condiciones continúan tal y como están en este momento. Es decir, que los paros se podrán activar con solo 24 horas de antelación y habrá un complemento de hasta el 82% del salario mensual. Asimismo, las pagas extras, de antigüedad y de vacaciones seguirán al 100%; no habrá reducción de la paga variable ni del plus presencia; se garantiza que los mayores de 55 años cotizan al 100%; la formación se complementará al 100% del salario diario, e Iveco se compromete a seguir realizando las gestiones necesarias con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en relación al pago delegado. Por último, se mantiene la obligatoriedad de que exista una Comisión de Seguimiento.

La multinacional italiana adquirida por Tata Motors alega causas productivas para la prórroga, ante la reducción de los encargos

Los expedientes de regulación temporal de empleo se pueden plantear por causas de fuerza mayor (como la pandemia) o, lo más habitual, por lo que se conoce como causas ETOP, esto es, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Fuentes de sociedad italiana adquirida recientemente por el gigante indio Tata Motors confirman que el motivo alegado es el último, puesto que la disminución de los encargos hace imprescindible reducir el número de vehículos que salen de la cadena.