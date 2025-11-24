El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Furgoneta Daily a modo de monumento en el acceso a Iveco en Valladolid. Alberto Mingueza

ERTE

Iveco propone parar otros 48 días en Valladolid hasta abril ante la falta de pedidos

La empresa quiere prorrogar cuatro meses el expediente de regulación con las mismas condiciones que el que está vigente

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Más días de parada en menos tiempo ante la falta de pedidos. Eso es lo que propone Iveco para su fábrica de Valladolid, donde trabajan ... alrededor de un millar de personas de las que en torno al 90% se dedican a la producción de la furgoneta Daily, en su versión chasis cabina, y el 10% restante a manufacturar las cabinas de camión que se envían a la planta de Madrid para su montaje en los vehículos pesados de la marca.

Iveco propone parar otros 48 días en Valladolid hasta abril ante la falta de pedidos