El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Furgonetas Daily en el exterior de la factoría de Valladolid y, en detalle, la nueva directora. Alberto Mingueza / Linkedin

Industria

Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid

Se trata de Cristina Sánchez Muñoz, que tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:36

La fábrica de Iveco en Valladolid tendrá al frente a una mujer por primera vez en su historia a partir del próximo 1 de octubre, ... fecha en que se hará efectivo el nombramiento de una nueva directora para la planta de la carretera de Soria. La elegida para sustituir en el cargo a José Manuel Jacquotot es Cristina Sánchez Muñoz, una química de formación con una larga experiencia profesional en el sector industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  9. 9

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid

Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid