Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid

La fábrica de Iveco en Valladolid tendrá al frente a una mujer por primera vez en su historia a partir del próximo 1 de octubre, ... fecha en que se hará efectivo el nombramiento de una nueva directora para la planta de la carretera de Soria. La elegida para sustituir en el cargo a José Manuel Jacquotot es Cristina Sánchez Muñoz, una química de formación con una larga experiencia profesional en el sector industrial.

Sánchez Muñoz se licenció en Químicas en la Universidad de Burgos en 2001 y posteriormente cursó un máster black belt en diseño industrial y de productos, un MBA y otros programas de liderazgo y desarrollo directivo impartidos por centros tan prestigiosos como la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid, The London School of Economics and Political Science (LSE) de la capital del Reino Unido, la UCLA Anderson School of Management de Los Ángeles (EE UU) o la Schiller International University de la también estadounidense Tampa, según figura en su perfil de Linkedin.

La «visión Industrial» y la «rápida comprensión de entornos complejos» son algunos de los puntos fuertes que ella misma destaca en su currículum, junto a la «definición y dirección de estrategias de transformación industrial, guiando en el desarrollo y ejecución de los planes operacionales». A esto se suma su «experiencia internacional en las regiones de Europa, Asia y Nafta» (América del Norte) y en el «liderazgo de equipos» en empresas como la multinacional Grupo Antolín, a la que ha estado vinculada durante prácticamente 20 años en dos etapas, Grant Thornton España y Teka Group, así como durante los cuatro años que ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto).

Comprada por Tata y en pleno ERTE

Su designación, que ya sido comunicada al equipo directivo de la fábrica, se produce en un momento crucial para la compañía por cuanto hace apenas dos meses la división de vehículos comerciales de Iveco fue adquirida por el gigante indio Tata Motors. Precisamente el complejo de Valladolid está centrado en la producción de la furgoneta Daily (gama 'light'), que ocupa al 90% de su millar de trabajadores. El resto manufactura la cabina de los camiones S-WAY ('heavy'), que se envían a Madrid para su montaje y acabado definitivo.

La factoría local se encuentra en la actualidad en plena aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el número 24, para acomodarse al descenso de la demanda del vehículo ligero que copa la mayor parte de su actividad. Comenzó a ejecutarse el pasado 30 de junio y tiene como fecha de finalización el próximo 31 de diciembre, con la previsión de parar durante 45 días como máximo.

Con este cambio en el organigrama el ingeniero superior Industrial José Manuel Jacquotot dejará de compatilizar la dirección de Iveco Valladolid con la de Madrid, que pasará a ser su única responsabilidad, y donde la matriz también tiene previsto llevar a cabo un ERTE que ha sido comunicado a los representantes sindicales esta misma semana, por lo que todavía está pendiente de negociación.