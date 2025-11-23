Valladolid acapara la cuarta parte de los trabajadores afectados por ERE en la región desde la pandemia

Bimbo, Intrum, KTC, Alcampo, Nanta, Benetton, MasOrange... Todas son grandes empresas que han aplicado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a sus plantillas en ... Valladolid durante el último lustro. Un procedimiento laboral traumático, porque implica despidos, que ha afectado a 923 trabajadores en la provincia desde el año de la pandemia, es decir, entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2025.

Hasta esa fecha llegan las estadísticas disponibles, facilitadas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta. El departamento que dirige Leticia García cuantifica en 3.503 los damnificados durante ese periodo en Castilla y León, lo que implica que más de la cuarta parte eran vallisoletanos. Para ser exactos, el 26,3% del total. En coherencia con ese porcentaje se tramitaron 40 expedientes de compañías en dificultades, el 25,8% de los 155 registrados en la comunidad autónoma.

El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, establecen los motivos que puede alegar la patronal a la hora de plantear un despido colectivo. Pueden ser económicos, técnicos, organizativos o de producción –lo que se conoce en el argot con las siglas ETOP, lo más frecuente–, pero la decisión también puede obedecer a causas de fuerza mayor, si bien en este caso es obligatorio que sea contrastado por la autoridad laboral. Como es lógico, esta circunstancia fue la más habitual durante el año de la covid.

Volviendo a lo que ha ocurrido desde entonces, lo cierto es que la evolución de los ERE no sigue un patrón fijo. El pico en Valladolid se alcanzó durante el ejercicio posterior a la pandemia, 2021, cuando se contabilizaron doce con impacto en 295 asalariados, el 21,7% de los que se encontraron en esa situación en Castilla y León. Curiosamente el ejercicio siguiente solo hubo siete, pero los 101 perjudicados en la provincia supusieron el 42,4% de los de la región, el porcentaje más elevado de la serie. Y el año pasado se produjo un repunte que situó en diez los expedientes y 276 los ocupados concernidos, prácticamente al nivel del peor dato.

«Cualquier expediente de regulación de empleo, salvo los de fuerza mayor, tiene que ver con las tendencias económicas, las crisis nacionales y las crisis internacionales», explican desde la Consejería de Industria, y añaden que asimismo influye «la situación de inestabilidad económica en general». Circunstancias como los vaivenes en la política arancelaria de Estados Unidos, la guerra en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia o los problemas en los suministros de materias primas y componentes «son factores que siempre afectan», remarcan.

En este sentido, las fuentes mencionadas llaman la atención sobre el hecho de que «en 2024 se produjeron distintos episodios de esta naturaleza, que afectaron entre otros al sector automovilístico, arrastrando a algunas empresas a tener que presentar expedientes de regulación» no solo de carácter extintivo, sino también de suspensión o reducción. Junto a esto, llaman la atención sobre que en 2025, «y salvo un cambio brusco en el último trimestre del año, la tendencia se está revirtiendo».

Es obligatorio que antes de aprobar un ERE se abra una negociación con los representantes de la plantilla, pero lo cierto es que el margen de acción sindical es limitado y en muchos casos el resultado es la clausura del centro de trabajo. Es lo que ocurrió con la planta de Bimbo en el polígono San Cristóbal, que cerró la pasada Nochevieja con el saldo de 71 despidos y solo una decena de recolocaciones. O con la fábrica de piensos Nanta en Tudela de Duero, que paró las máquinas después de más de medio siglo por decisión de la multinacional holandesa Nutreco. Igualmente dejó de funcionar la factoría de helados KTC, si bien en este último caso con una indemnización del máximo legal posible.

Regulaciones temporales

Las estadísticas del Gobierno autonómico ofrecen, por otro lado, una fotografía de la evolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esto es, los que suspenden temporalmente la relación laboral, ya sea de manera total o solo durante unas determinadas horas al día. Se pueden solicitar por las mismas causas que los anteriores y así lo hicieron las empresas durante los cinco años analizados en 391 ocasiones, con el resultado de 7.608 trabajadores obligados a cesar en su actividad. Entre ellos figuran los de Iveco, por ejemplo, que siguen en esta tesitura después de haberla experimentado hasta 24 veces.

En el conjunto de la comunidad ese balance sube hasta los 1.836 expedientes y prácticamente 68.000 ocupados (para ser exactos, 67.968), lo que implica que el peso de Valladolid es del 21,3% en cuanto al número de ERTE y se limita al 11,2% en lo relativo a las personas que se vieron forzadas a parar. Como ocurría con los ERE, el ejercicio más nefasto fue el posterior al coronavirus, con 211 procedimientos de esta naturaleza tramitados y 3.568 empleados sujetos a ellos, algo que se repitió en la región, donde fueron 924 y 33.899, respectivamente.