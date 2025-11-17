Iveco confirma la ampliación del ERTE en Valladolid a los representantes de los trabajadores

Iveco ha anunciado a los representantes de los trabajadores su intención de ampliar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que está aplicando a ... la totalidad de su plantilla en Valladolid, que está formada por un millar de personas. De ellas en torno al 90% se dedican a la producción de la furgoneta Daily en su versión chasis cabina (gama 'light'), mientras que el 10% restante monta los habitáculos para los camiones (gama 'heavy') que se ensamblan en la planta de Madrid.

La posibilidad de que la compañía optara por una prórroga del ERTE sobrevolaba la factoría de la carretera de Soria desde la semana pasada. Este lunes ha llegado la confirmación de que en lugar de concluir la próxima Nochevieja se extenderá a 2026, y a falta de conocer cuál será su duración es probable que se prolongue hasta el 31 de marzo. De ese modo su finalización coincidiría con la del que se está ejecutando en la capital de España, lo que permitiría acompasar mejor los tiempos.

El actual es el ERTE número 24 en la planta vallisoletana, y si bien se adoptó inicialmente por causas productivas ante la caída de los encargos de la Daily, lo cierto es que en la actualidad son los vehículos pesados los que más se han resentido. En principio estaba previsto para 45 días como máximo, de los que se habrán consumido casi el 85% cuando concluya noviembre en línea con lo que avanzaron fuentes de la Dirección a primeros de este mes, cuando auguraron que era «muy posible» que se agotaran en contraste con la regulación anterior.

En cumplimiento de la normativa, Iveco ha entregado al Comité de Empresa una carta convocando la reunión de inicio del periodo consultas para la semana que viene, en concreto para el próximo lunes. Cabe recordar, en este sentido, que el artículo 47.4 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación de notificar «la propuesta de prórroga de la medida» antes de que expire la regulación en vigor, por lo que la comunicación se ha efectuado en tiempo y forma.

A partir del momento en que se produzca ese primer encuentro, previsto para el 24 de noviembre, se abrirá un periodo de análisis de cinco días sobre «la necesidad» de la medida, mientras que «la decisión empresarial será comunicada a la autoridad laboral en un plazo de siete», de acuerdo con la misma ley. En todo caso, sus efectos se desplegarán desde el 1 de enero, la jornada «siguiente a la finalización del periodo inicial de reducción de jornada o suspensión de la relación laboral».

Nuevos planes industriales

El anuncio coincide con los preparativos para el inicio del proceso de negociación del nuevo convenio colectivo e incluso se solapará con ellos, puesto que como muy tarde arrancará el próximo viernes (el plazo acaba el 22 de noviembre). Y todo ello apenas mes y medio después de que tomara posesión de su cargo como directora de la fábrica de Valladolid, Cristina Sánchez Muñoz, una química de formación con una larga experiencia profesional en el sector industrial que se ha convertido en la primera mujer al frente del complejo.

A la espera de una reactivación del mercado, todo indica que el futuro inmediato de las plantas españolas está despejado. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras del presidente de Iveco España y Head of Manufacturing Operations de Iveco Group, el vallisoletano Ángel Rodríguez Lagunilla, que ha adelantado que la multinacional «anunciará en breve importantes planes industriales» para sus dos sedes en España. Fue durante su intervención del pasado jueves en el I Foro de Automoción de 'La Tribuna de Automoción', donde fue cuestionado por el impacto de la compra de la división de vehículos por parte de Tata Motors, que según manifestó ayudará a «consolidar el futuro de las dos fábricas».

Al hilo de esto, el directivo recordó que como «consecuencia directa» de esta transacción no habrá «ningún impacto ni en las plantas productivas ni en la plantilla» de España, al menos «durante los dos primeros años. En el mismo foro Ángel Rodríguez Lagunilla añadió que «dan trabajo a casi 4.000 personas y tienen más de 60 ó 70 años de existencia», destacó que son «punteras» en términos de «productividad o índices de calidad» y abogó por «seguir haciendo los deberes y demostrar que pueden seguir siendo competitivas».