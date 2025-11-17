El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un camión y dos trabajadores en las instalaciones de Iveco en Valladolid. Alberto Mingueza

Iveco confirma la ampliación del ERTE en Valladolid a los representantes de los trabajadores

La negociación de las condiciones arrancará la próxima semana

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:56

Iveco ha anunciado a los representantes de los trabajadores su intención de ampliar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que está aplicando a ... la totalidad de su plantilla en Valladolid, que está formada por un millar de personas. De ellas en torno al 90% se dedican a la producción de la furgoneta Daily en su versión chasis cabina (gama 'light'), mientras que el 10% restante monta los habitáculos para los camiones (gama 'heavy') que se ensamblan en la planta de Madrid.

