Una empresa de transportes suma 5.500 litros de gasóleo robados en ocho asaltos este año

«Lo han vuelto a hacer....», suspira la administradora de la empresa de transportes Cafaes, Laura Casorrán, en alusión al último asalto sufrido en sus ... instalaciones, situada al borde de la autovía de Burgos (A-62). Los delincuentes, en su octava visita en lo que va de año, accedieron en «algún momento de la madrugada del domingo al lunes» por la valla perimetral para vaciar un depósito entero de combustible de uno de sus camiones. Y fue su chófer, a las seis de la mañana, el que descubrió que «lo habían dejado seco» cuando intento arrancarlo para iniciar su ruta.

«Estamos hartos», reconoce la responsable de esta firma familiar, fundada hace más de treinta años y que en los últimos siete viene sufriendo una media de seis asaltos anuales. Y este año, lamentan las víctimas, «ya hemos superado la estadística». Tanto es así que a día de hoy, y a más de un mes y medio vista de que concluya 2025, Cafaes ha visto volar 5.500 litros de gasóleo y acumula unas pérdidas de más de siete mil euros.

«Nos hemos enterado cuando el compañero ha ido a arrancar el camión y se lo ha encontrado seco»

Las víctimas, que interpusieron la pertinente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, ya que la empresa se encuentra en el término municipal de la capital, explican que los asaltos responden siempre al mismo patrón y se producen siempre entre el domingo y el lunes. Así ha ocurrido en los cuatro últimos asaltos, que se han sucedido los días 28 de septiembre, 5 y 19 de octubre y 9 de noviembre.

En el caso del último robo, Laura Casorrán reconoce que desconocen en que momento exacto se produjo el robo más allá de que ocurrió entre el domingo y las seis de la mañana. Esta vez, relata, «entraron rompiendo un barrote de la valla, como suelen hacer, desde un descampado que tenemos al lado -entre el lateral de las instalaciones, la autovía y el Canal del Duero- y luego sacaron los quinientos litros que tenía el depósito de un camión que estaba aparcado en un punto ciego que no captan las cámaras de seguridad».

El 'modus operandi', añade la responsable de la empresa, fue «el mismo de siempre», es decir, que todo apunta a que metieron una goma, absorbieron y fueron llenando garrafas (de entre 20 y 25 litros) que después cargaron en un vehículo para darse a la fuga con el botín. «Esta vez nos les hemos podido ver, y no nos hemos enterado hasta que un compañero se ha encontrado con el depósito vacío, pero hacen lo mismo todas las veces».

25.000 litros en cinco años

Los delincuentes, al parecer, conocen a la perfección unas instalaciones que han visitado en más de treinta ocasiones en los últimos cinco años y de las que han sustraído solo en este periodo cerca de 25.000 litros de gasóleo. Eso después de una oleada anterior registrada en 2018 en la que alcanzaron los quince robos.

Así que no es de extrañar que las víctimas muestren su «hartazgo» y reclamen «un incremento de la vigilancia policial, sobre todo, durante los fines de semana» a las policías Local y Nacional.

«Lo peor de todo es la impotencia que sientes cuando te encuentras, y llevamos cuatro veces en menos de dos meses, con que el camionero de turno se encuentra con el depósito vacío de uno o dos vehículos y eso hace, además, más daño al retrasar las salidas de las rutas programadas para la primera hora de las mañanas de los lunes», añade la administradora de Cafaes antes de advertir de que en todos los asaltos los delincuentes han logrado escapar sin ser detenidos.