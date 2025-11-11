El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La valla perimetral de la empresa Cafaes, por la que accedieron los delincuentes en los últimos asaltos. Arriba, en detalle, captura de las grabaciones de las cámaras del penúltimo robo de combustible en uno de los camiones. J. S.

Valladolid

Una empresa de transportes suma 5.500 litros de gasóleo robados en ocho asaltos este año

Los delincuentes vaciaron el depósito entero de un camión en la madrugada del lunes en una escena que se repite «casi cada fin de semana»

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

«Lo han vuelto a hacer....», suspira la administradora de la empresa de transportes Cafaes, Laura Casorrán, en alusión al último asalto sufrido en sus ... instalaciones, situada al borde de la autovía de Burgos (A-62). Los delincuentes, en su octava visita en lo que va de año, accedieron en «algún momento de la madrugada del domingo al lunes» por la valla perimetral para vaciar un depósito entero de combustible de uno de sus camiones. Y fue su chófer, a las seis de la mañana, el que descubrió que «lo habían dejado seco» cuando intento arrancarlo para iniciar su ruta.

