Laura, la administradora de Cafaes, examina el depósito de unos de sus camiones. A la derecha, en detalle, captura de las imágenes en la que se aprecia a los ladrones sacando el gasóleo de uno de los vehículos de la empresa. J. Sanz

Valladolid

Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años

Los últimos asaltos ocurrieron el pasado domingo y el anterior y los encapuchados, «como siempre», vaciaron los depósitos de dos camiones con tubos y garrafas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:45

Comenta

La escena se viene repitiendo como si se tratara del día de la marmota cada domingo al anochecer. Tres o cuatro encapuchados aparcan un vehículo ... junto a una empresa de transportes situada al borde de la autovía de Burgos (A-62), descargan unas cuantas garrafas blancas, saltan la valla perimetral y extraen con un tubo (absorbiendo) el combustible de los depósitos de los camiones estacionados. Y luego se desvanecen entre las sombras mientras la recurrente escena es grabada por las cámaras de seguridad. «Estamos hartos», reconoce abiertamente Laura Casorrán, la administradora de Cafaes, que así se llama el negocio, antes de relatar que solo en lo que va de año suman media docena de asaltos, «la media habitual de los últimos cinco». Y faltan casi cuatro meses para que acabe 2025.

