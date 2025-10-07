El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Francisco de Cossío: 'Apostolado moderno'

El periodista y escritor segoviano fue director de El Norte de Castilla entre 1931 y 1943

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 07:21

Miles de artículos avalan la condición de articulista de Francisco de Cossío. Dirigió El Norte de Castilla entre 1931 y 1943. Su amigo Federico Santander le abrió el camino a El Norte de Castilla. Director también del Museo Nacional de Escultura, este periodista y escritor estudió derecho en Valladolid, «donde comenzó a escribir un periódico que se pasaba de carpeta en carpeta». El 6 de marzo de 1934, Francisco de Cossío publicaba en El Norte 'Apostolado moderno'.

Durante la guerra civil española desde las páginas de El Norte de Castilla defendió la causa del bando sublevado. Sus ideas políticas le costaron persecución y destierro a Chafarinas durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue también subdirector de 'Abc'. Nacido el 12 de mayo de 1887 en Sepúlveda, falleció en Segovia el 31 de mayo de 1975.

