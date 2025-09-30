Francisco Umbral: 'Tres actitudes de la lírica española contemporánea'

Ángela Gago Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

Desde niño fue un lector compulsivo y se pasaba horas en la biblioteca. Francisco Alejandro Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral, nació en Madrid el 11 de mayo de 1932. A raíz de la Guerra Civil, su familia se tuvo que trasladar a Valladolid. Emprendió su carrera periodística en El Norte de Castilla promocionado por Miguel Delibes, director en aquel entonces, que se dio cuenta de su talento para la escritura.

De la crítica literaria a las entrevistas a folclóricas, de los reportajes sociales a los encuentros con toreros. Umbral hizo «de todo en El Norte». Su primer trabajo fue un reportaje sobre la poesía de la posguerra titulada 'Tres actitudes de la lírica española contemporánea', que se publicó el 21 de marzo de 1957. En 1961 se fue a Madrid como corresponsal del suplemento cultural y se hizo asiduo del café Gijón, donde simpatizó con Camilo José Cela, que le impulsó a escribir sus primeros libros. Escribió en El Norte hasta 1969. Su obra más personal, 'Mortal y rosa' (1975), que relata la muerte de su hijo de seis años por leucemia, fue elogiada por la crítica. En su palmarés literario figuran el Premio Nadal en 1975, con 'Las ninfas'; el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 o el Cervantes en el 2000. Falleció el 28 de agosto de 2007.

