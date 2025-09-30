El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El escritor Francisco Umbral. Cacho
Las grandes firmas de El Norte

Francisco Umbral: 'Tres actitudes de la lírica española contemporánea'

Premio Príncipe de Asturias en 1996, su primer trabajo en el decano se publicó el 21 de marzo de 1957

Ángela Gago

Ángela Gago

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:11

Desde niño fue un lector compulsivo y se pasaba horas en la biblioteca. Francisco Alejandro Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral, nació en Madrid el 11 de mayo de 1932. A raíz de la Guerra Civil, su familia se tuvo que trasladar a Valladolid. Emprendió su carrera periodística en El Norte de Castilla promocionado por Miguel Delibes, director en aquel entonces, que se dio cuenta de su talento para la escritura.

De la crítica literaria a las entrevistas a folclóricas, de los reportajes sociales a los encuentros con toreros. Umbral hizo «de todo en El Norte». Su primer trabajo fue un reportaje sobre la poesía de la posguerra titulada 'Tres actitudes de la lírica española contemporánea', que se publicó el 21 de marzo de 1957. En 1961 se fue a Madrid como corresponsal del suplemento cultural y se hizo asiduo del café Gijón, donde simpatizó con Camilo José Cela, que le impulsó a escribir sus primeros libros. Escribió en El Norte hasta 1969. Su obra más personal, 'Mortal y rosa' (1975), que relata la muerte de su hijo de seis años por leucemia, fue elogiada por la crítica. En su palmarés literario figuran el Premio Nadal en 1975, con 'Las ninfas'; el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 o el Cervantes en el 2000. Falleció el 28 de agosto de 2007.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  3. 3 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  4. 4 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  5. 5

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  8. 8

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un ex agente forestal de 60 años
  9. 9 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  10. 10 Detectados dos trabajadores ilegales y tres más sin contrato en explotaciones agrícolas y viñedos de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Francisco Umbral: 'Tres actitudes de la lírica española contemporánea'

Francisco Umbral: &#039;Tres actitudes de la lírica española contemporánea&#039;