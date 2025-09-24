José Jiménez Lozano: 'La injusticia en los hechos'

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:28 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

Iba para juez pero le sedujo aquel Norte en el que Delibes le hizo un hueco en torno al 'Caballo de Troya' en los primeros sesenta. Premio Cervantes, dirigió el periódico entre 1992 y 1995. José Jiménez Lozano (Langa, Ávila, 1930), licenciado en Derecho, Filosofía y Letras y Periodismo, se permitía escribir en El Norte lo que le dictaba su conciencia, por más que sus columnas fueran incendiarias en aquellos tiempos. La sutileza de Lozano, que le permitía burlar la censura y sustraerse a su control, es que utilizaba otros personajes y otros escenarios para exponer sus ideas. Ento en nómina en 1965 como redactor y durante años fue una de las firmas de más prestigio de El Norte, . Tras el fallecimiento de Fernando Altés Bustelo, fue nombrado director en diciembre de 1992. En 1995, tras la incorporación de El Norte al Grupo Correo, Lozano se jubiló, aunque siguió colaborando en el periódico hasta el 2005. Falleció el 9 de marzo de 2020.

