La Diputación de Valladolid multiplica por tres las ayudas a vivienda rural

«En política de vivienda, no vamos a dejar a nadie atrás». Con esta frase, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha ... querido este lunes subrayar la apuesta personal que hay detrás del nuevo incremento presupuestario en el Plan Provincial de Vivienda. La institución provincial destinará este año 4,6 millones de euros a este programa, tras sumar una partida extraordinaria de 1,5 millones, lo que supone triplicar el presupuesto inicial de 2025.

Íscar explicó que la medida responde a una realidad evidente, la falta de viviendas disponibles en los municipios rurales, un obstáculo que frena el asentamiento de nuevas familias. «El reto demográfico es una de nuestras principales preocupaciones, pero resulta imposible domiciliar nuevas familias en la provincia si no tenemos un mercado inmobiliario acorde a las necesidades actuales», subrayó.

El presidente recordó que en abril ya se reforzó el plan con 1,7 millones, pasando de los 1,46 millones iniciales a 3,16 millones. Sin embargo, la alta demanda obligó a dar un paso más. «La primera convocatoria del plan de vivienda realizada en mayo, con sus tres millones, obligó a desestimar 28 peticiones de ayuntamientos. Fue un aluvión de solicitudes que demuestra la importancia que tiene la vivienda para nuestros pueblos», señaló.

Con esta ampliación, la Diputación asegura que podrá atender todas las solicitudes que quedaron pendientes y abrir una convocatoria complementaria a la que podrán concurrir todos los municipios que lo deseen. En total, se recibieron ya 76 solicitudes de 54 ayuntamientos, lo que evidencia, según Íscar, que el problema de la vivienda «es uno de los asuntos que más preocupan a los alcaldes de la provincia».

El Plan Provincial de Vivienda se articula en dos grandes bloques. El primero está destinado a ayuntamientos y entidades locales menores, con líneas de ayudas para comprar casas y destinarlas al alquiler, reformar inmuebles municipales, construir nuevas viviendas e incluso adquirir solares. Con la ampliación, estas ayudas pasan a contar con 3,5 millones de euros.

El segundo bloque se dirige a particulares. Para los jóvenes menores de 37 años ofrece apoyo para el pago de alquiler, cuotas hipotecarias, obras de reforma o gastos técnicos de construcción y rehabilitación. Y para los mayores de 37 años contempla ayudas para el alquiler (3.500 euros con carácter general y 4.000 euros en el caso de viviendas en alquiler en municipios con una población inferior a 2.000 habitantes), y para la rehabilitación de viviendas, (máximo de 3.500 euros en el caso de reformas dentro de su hogar o de 3.000 para sufragar gastos de compra de material. Esta ayuda va destinada únicamente a los municipios con un censo inferior a los 2.000 vecinos). «Son muchos los regidores que nos piden más ayudas para tener su propio parque de viviendas, y este equipo de Gobierno, y yo como presidente, tenemos muy claro que en política de vivienda no vamos a dejar a nadie atrás», reiteró Íscar, convencido de este plan de vivienda tendrá un impacto real en la lucha contra la despoblación. Según informó, todas estas ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025.

Otras líneas de actuación

Además del Plan Provincial, la Diputación impulsa otras medidas, como el programa Rehabitare, en colaboración con la Junta de Castilla y León, que busca recuperar viviendas municipales en desuso para ponerlas a disposición de nuevas familias. Gracias a este convenio, ambas instituciones invertirán 832.000 euros en los próximos cuatro años. «Es una medida muy necesaria y bastante demandada por nuestros alcaldes, porque permite aprovechar inmuebles en pleno casco urbano y reactivar al mismo tiempo la economía local», destacó.

Otra línea de actuación es el protocolo con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para promover vivienda pública en venta dirigida a jóvenes. Hasta la fecha, una treintena de municipios han solicitado sumarse a este programa. «No podemos seguir luchando contra la despoblación si no ponemos viviendas a disposición de quienes deciden ir a vivir al mundo rural», recalcó el presidente provincial.

La Diputación también tiene acuerdos con Cáritas y la Fundación Intras con el objetico de atender a familias especialmente vulnerables y con dificultades para acceder a una vivienda. Conrado Íscar subrayó que la prioridad es garantizar que en la provincia no haya vecinos sin un techo digno. «Creo que el esfuerzo, sin duda, merece la pena para dotar a nuestros municipios de un mayor parque público de viviendas».

En total, sumando todas las líneas de actuación, la Diputación invertirá en 2025 4.764.000 euros en vivienda. «Hemos triplicado las ayudas y lo hemos hecho porque es un asunto trascendental. La vivienda es clave para fijar población en los pueblos», concluyó Íscar, convencido de que este plan se convertirá en «una herramienta esencial» para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en el medio rural de Valladolid.