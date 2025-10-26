Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular Trabajaban sin contrato, de lunes a domingo durante diez horas diarias y por 800 euros al mes

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid, el pasado martes 21 de octubre, a un joven empresario como presunto autor de un delito relacionado con la explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación irregular.

Durante varias actuaciones policiales, los agentes identificaron a un total de doce empleados que estaban padeciendo unas condiciones laborales impuestas que incluían jornadas de diez horas diarias -de lunes a domingo- con un único día de descanso, un salario mensual aproximado de 800 euros, sin días vacaciones, ni contrato laboral y tampoco alta en la Seguridad Social.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valladolid en el marco de sus funciones de lucha contra redes delincuenciales dedicadas al tráfico de personas, trata de seres humanos, inmigración ilegal y explotación laboral. Además, desde el mes de abril, la UCRIF inició también una investigación conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaba centrada en este establecimiento hostelero de la ciudad, donde en sucesivas inspecciones se constató la presencia reiterada de trabajadores sin autorización de residencia ni permiso de trabajo en España.

Se aprovechaba de su vulnerabilidad

Estas circunstancias vulneran gravemente la legislación vigente y podrían constituir un delito de explotación laboral. El empresario detenido habría utilizado de forma consciente este modelo de contratación para maximizar sus beneficios, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y del temor a ser detectados por las autoridades. Esta práctica genera competencia desleal en el mercado laboral y afecta al control de los flujos migratorios.

La 'Operación Panda', culminó con la detención del responsable del establecimiento, quedando acreditada su implicación directa en la ocupación reiterada de ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar en España. Asimismo, la Policía Nacional recuerda que dispone de la línea telefónica 900 10 50 90 y del correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.