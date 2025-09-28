Detenido en Valladolid por falsificar la tarjeta de la ITV de su coche El hombre mostró a los policías una hoja adicional de tarjeta con un sello manipulado y otro de una estación inexistente

El Norte Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de falsificación de documentos, después de que fuera sorprendido con un vehículo sin ITV y mostrara una hoja adicional de tarjeta con un sello manipulado y otro de una estación inexistente.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la avenida Ramón y Cajal, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana vieron un vehículo ocupado por cuatro personas que suscitó sus sospechas, por lo que decidieron darle el alto e identificar a sus ocupantes para comprobar si tenían alguna requisitoria judicial en vigor.

Una vez identificados los ocupantes, los policías nacionales observaron que el coche no tenía la pegatina de la ITV en la luna delantera, por lo que consultaron a través de la sala CIMACC 091 las bases de datos de la DGT, lo que dio como resultado que el turismo carecía de ITV.

Los agentes solicitaron la presencia de una dotación de Policía Municipal de Valladolid al objeto de sancionar al conductor, que rápidamente acudió al lugar. Mientras tanto, el conductor, después de indicarle que iba a ser propuesto para sanción, manifestó que sí la tenía en vigor, mostrando a los policías una hoja adicional de ITV. Los agentes observaron con detalle la hoja y apreciaron que en la ITV, que daba validez hasta mayo del 2024, el sello había sido manipulado para resultar coincidente con la matrícula del turismo.

Una estación de Madrid

Asimismo, una vez puestos en contacto con la estación de ITV a la que correspondía ese sello, fueron informados desde la propia estación que el vehículo interceptado no había pasado allí la inspección. Los policías también comprobaron que había otro sello que establecía fecha de validez de la ITV hasta enero de 2026 de una estación de Madrid que no existía.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de falsificación de documentos y fue trasladado a dependencias policiales, donde se dio continuidad a las diligencias y se le tomó declaración. El vehículo quedó debidamente estacionado en el lugar donde fue interceptado.

Posteriormente, el detenido fue puesto en libertad y se puso en conocimiento de la autoridad judicial lo ocurrido.