Dos heridos en una colisión entre dos coches en el Barrio Belén

Cruce del Paseo de Belén con el Camino del Cementerio, en cuyas inmediaciones se ha producido el accidente.

El Norte Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Un hombre de 63 años y una mujer de 62 han resultado heridos este domingo por la mañana en un accidente de tráfico en Valladolid capital. Sobre las 9:30 horas en el Paseo de Belén, en el cruce con el Camino del Cementerio, una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León de que dos turismos habían colisionado por alcance y requería asistencia sanitaria para dos personas.

Hasta el Barrio Belén se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para asistir a los heridos.

Una vez allí, el personal sanitario ha atendido al hombre, que se quejaba de un dolor de cuello, y a la mujer, que refería dolor de espalda.

Temas

Sucesos en Valladolid