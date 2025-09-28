El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cruce del Paseo de Belén con el Camino del Cementerio, en cuyas inmediaciones se ha producido el accidente. Google Maps

Valladolid

Dos heridos en una colisión entre dos coches en el Barrio Belén

El accidente se ha producido este domingo por la mañana en el cruce entre el Paseo de Belén y el Camino del Cementerio

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:52

Un hombre de 63 años y una mujer de 62 han resultado heridos este domingo por la mañana en un accidente de tráfico en Valladolid capital. Sobre las 9:30 horas en el Paseo de Belén, en el cruce con el Camino del Cementerio, una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León de que dos turismos habían colisionado por alcance y requería asistencia sanitaria para dos personas.

Hasta el Barrio Belén se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para asistir a los heridos.

Una vez allí, el personal sanitario ha atendido al hombre, que se quejaba de un dolor de cuello, y a la mujer, que refería dolor de espalda.

