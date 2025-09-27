Susto en La Rubia por un incendio en una cocina en el que resultó intoxicado un vecino octogenario

ValladolidSusto en La Rubia por un incendio en una cocina en el que resultó intoxicado un vecino octogenario
La ayuda de los vecinos, que sofocaron las llamas con un extintor, evitó mayores consecuencias en el domicilio de la carretera de Rueda
J. S.
Valladolid
Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:45
«Ha sido un susto y estamos todos bien gracias a la ayuda de los vecinos», han relatado los residentes de una vivienda de la ... carretera de Rueda, en La Rubia, poco después de que un incendio en la cocina obligara a intervenir a bomberos, policías y sanitarios al filo del mediodía de este sábado.
Uno de los inquilinos, un hombre de unos 80 años, tuvo que recibir asistencia médica al sufrir una leve intoxicación por inhalación de humo sin que precisara ser trasladado al hospital. Lo dicho, un susto. Y todo después de que los residentes, una pareja de avanzada edad, sufrieran un incendio en la campana extractora de la cocina de su domicilio del número 9 de la carretera de Rueda, cerca de la salida al Paseo de Zorrilla, a las once y veinte de la mañana.
Esta misma semana, el pasado martes, en la calle Cardenal Torquemada de La Rondilla una mujer de 80 años también resultó intoxicada por un incendio idéntico en la cocina de su vivienda.
En esta ocasión, los propios afectados solicitaron ayuda y los vecinos acudieron enseguida para sofocar con la ayuda de un extintor el fuego en la campana. Evitaron así que se propagara y males mayores antes de la llegada de bomberos y policías a la vivienda. Para entonces las llamas estaban sofocadas y los efectivos de los servicios de emergencias se limitaron a ventilar y comprobar el estado de la cocina mientras los sanitarios asistían, y daban de alta 'in situ', al vecino intoxicado.
