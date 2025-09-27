Detenida una pareja por robar 29 botellas de alcohol en un solo día de seis súper de Valladolid Los sospechosos, que han quedado en libertad con cargos, sumaron un botín valorado en 746 euros y fueron identificados gracias a las cámaras de vigilancia

El Norte Valladolid Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:55

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado viernes (26 de septiembre) a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto al ser identificados como la pareja que sustrajo nada menos que 29 botellas de alcohol en seis supermercados distintos de la misma cadena en Valladolid en un solo día, cuyo valor ascendía de 746,55 euros.

Los hechos fueron denunciados en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Delicias el pasado 27 de agosto por un representante de la cadena de supermercados. En la denuncia relató cómo el 18 agosto un hombre y una mujer accedieron a varios establecimientos de la cadena en la capital, ese mismo día, y procedieron, siempre de la misma manera, a sustraer botellas de alcohol de alta graduación sin abonarlas.

En concreto, el hombre introducía las botellas en el bolso de la mujer y luego se dirigían por separado a las líneas de cajas, donde abonaban una pequeña compra sin pagar las botellas ocultas. La pareja siguió ese mismo 'modus operandi' hasta en seis establecimientos, hasta robar las 29 botellas.

Cuando los responsables de los supermercados se dieron cuenta del hurto apreciaron en las grabaciones de seguridad que los autores eran los mismos en los seis locales, por lo que un responsable de la cadena se personó en las dependencias de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para determinar la identidad de ambos y su paradero. Los tramites policiales tuvieron éxito al identificar plenamente a los dos, que tenían antecedentes por hechos de análoga naturaleza. Fueron detenidos el finalmente el pasado viernes y puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad en calidad de investigados por un delito de hurto a la espera de juicio, según han informado hoy fuentes policiales.