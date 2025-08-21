El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un Policía Nacional, en una comisaría de la ciudad en una foto de archivo. El Norte

Detenido un tercer implicado por un allanamiento en Valladolid

Las pesquisas policiales determinaron la identidad de este varón sobre el que pesa una prohibición de acercamiento en vigor sobre la mujer detenida

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:11

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un hombre implicado en el allanamiento de morada ocurrido el 16 de agosto, por el que ya se había arrestado a otro varón y una mujer el mismo día, y sobre el que, además, pesaba una prohibición de acercamiento en vigor sobre la detenida, según informó el instituto armado y recogió Ical.

Los dos detenidos previos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y quedaron en libertad. El día de los hechos los tres se reunieron para acceder al interior de una vivienda en la calle Arca Real, con el pretexto de recuperar los enseres del primer varón detenido, el cual había vivido en ella.

Al saltar la alarma del domicilio se personó en el lugar una dotación de la Policía Nacional que localizó a la mujer en sus inmediaciones. Tras desconfiar de su actitud, los funcionarios públicos realizaron una discreta vigilancia que se saldó en primer lugar con su detención, por un delito de quebrantamiento de condena y por otro de falsedad documental, al conducir un vehículo con el carnet retirado y la placa manipulada.

Posteriormente, el otro varón, que se personó en el lugar, fue detenido por un delito de allanamiento de morada y otro de realización arbitraria del propio derecho. El tercer implicado había abandonado el lugar a bordo de un coche por la presencia de los agentes. Las pesquisas policiales han determinado su identidad, con lo que los investigadores comprobaron que sobre él pesaba en vigor una prohibición de acercamiento a la mujer detenida. Tras ser localizado fue detenido el martes como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, por el que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

