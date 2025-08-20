Una detenida en Valladolid por llevar 9 gramos de cocaína rosa

El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:19 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado lunes en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intervenir casi nueve gramos de una droga sintética conocida como cocaína rosa, Tusi o Tacubi, que tiene potentes efectos psicodélicos y es muy adictiva. Con la cantidad intervenida se podrían distribuir 35 dosis alcanzando un valor superior a 400 euros en el mercado ilícito.

Una dotación de Policía Nacional uniformada, en labores de prevención de la delincuencia a bordo de un vehículo Z, que se encontraba patrullando por la calle Paseo del Cauce de la capital, vio a la mujer circulando con normalidad por la calzada, en un patinete eléctrico. Al darse cuenta de la presencia del coche policial, paró bruscamente y se subió a la acera para a continuación sacar un teléfono móvil, lanzando continuas miradas a los agentes. Esta actitud levantó las sospechas de los actuantes, que procedieron a la identificación de la mujer, quien daba evidentes síntomas de nerviosismo al hablar a los agentes.

Los policías realizaron una comprobación de seguridad de las pertenencias que llevaba en el bolso la mujer, solicitándole que les mostrara su contenido. En su interior localizaron una cajita que tenía dentro una báscula de precisión junto con varias bolsas de auto cierre, que contenían una sustancia en polvo de color rosa. La mujer reconoció a los agentes que era cocaína rosa, una droga sintética que produce efectos psicodélicos a quienes la consumen, alterándoles los sentidos y cambiándoles percepción de la realidad con alucinaciones y es muy adictiva.

Los agentes procedieron en ese momento a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y a su traslado a dependencias policiales. Una vez allí la sustancia intervenida dio positivo en la prueba drogo-test. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.