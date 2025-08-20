El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsas de cocaína incautadas a la detenida. El Norte

Una detenida en Valladolid por llevar 9 gramos de cocaína rosa

La cantidad de droga intervenida podría alcanzar un valor superior a 400 euros en el mercado ilícito

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:19

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado lunes en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intervenir casi nueve gramos de una droga sintética conocida como cocaína rosa, Tusi o Tacubi, que tiene potentes efectos psicodélicos y es muy adictiva. Con la cantidad intervenida se podrían distribuir 35 dosis alcanzando un valor superior a 400 euros en el mercado ilícito.

Una dotación de Policía Nacional uniformada, en labores de prevención de la delincuencia a bordo de un vehículo Z, que se encontraba patrullando por la calle Paseo del Cauce de la capital, vio a la mujer circulando con normalidad por la calzada, en un patinete eléctrico. Al darse cuenta de la presencia del coche policial, paró bruscamente y se subió a la acera para a continuación sacar un teléfono móvil, lanzando continuas miradas a los agentes. Esta actitud levantó las sospechas de los actuantes, que procedieron a la identificación de la mujer, quien daba evidentes síntomas de nerviosismo al hablar a los agentes.

Los policías realizaron una comprobación de seguridad de las pertenencias que llevaba en el bolso la mujer, solicitándole que les mostrara su contenido. En su interior localizaron una cajita que tenía dentro una báscula de precisión junto con varias bolsas de auto cierre, que contenían una sustancia en polvo de color rosa. La mujer reconoció a los agentes que era cocaína rosa, una droga sintética que produce efectos psicodélicos a quienes la consumen, alterándoles los sentidos y cambiándoles percepción de la realidad con alucinaciones y es muy adictiva.

Los agentes procedieron en ese momento a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y a su traslado a dependencias policiales. Una vez allí la sustancia intervenida dio positivo en la prueba drogo-test. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»
  10. 10

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una detenida en Valladolid por llevar 9 gramos de cocaína rosa

Una detenida en Valladolid por llevar 9 gramos de cocaína rosa