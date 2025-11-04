Detenido por robar varias pertenencias en un vehículo en Valladolid Fue identificado en la noche del 1 de noviembre tras no dar una explicación coherente del origen de los objetos sustraídos, aunque no fue hasta el lunes 3 cuando se le detuvo tras la denuncia presentada por el dueño del vehículo

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron en la mañana de ayer, lunes 3 de noviembre, a un hombre como presunto autor de un hurto en interior de vehículo.

Según informó la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical, en la noche del sábado 1 de noviembre una dotación observó, transitando por la vía publica, a un hombre que suscitó las sospechas de los agentes.

Los policías, que iban a bordo de un vehículo rotulado en labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de delitos, procedieron a darle el alto e identificarlo.

Una vez que comprobaron que el hombre no tenía ninguna requisitoria ni judicial ni policial pendiente, los policías realizaron un cacheo superficial por seguridad y un registro de las pertenencias que portaba.

El varón llevaba, entre otros objetos, un cargador de coche eléctrico valorado en más de 500 euros. Cuando fue interpelado por la procedencia de los objetos que llevaba, el hombre dio respuestas incoherentes que suscitaron las dudas de los policías.

Los agentes consultaron las bases de datos policiales y al no constar esos efectos como denunciados, pero sospechando que pudieran tener un origen ilícito, levantaron un acta e intervinieron los objetos que llevaba el hombre, dejándolo marchar tras tenerlo plenamente identificado.

Fue en la mañana del lunes 3 de noviembre cuando se tuvo constancia de que se había personado un ciudadano en la comisaría del distrito de Delicias para denunciar la sustracción de varios efectos del interior de su turismo.

Los agentes constataron que eran los efectos intervenidos al hombre durante la noche del sábado, por lo que tras confirmar con el propietario legítimo que esos eran los objetos sustraídos de su turismo, procedieron a buscar al varón, que fue localizado y detenido en la mañana del mismo lunes 3 de noviembre. Tras ello, fue puesto a disposición judicial, que decretó su libertad.

Temas

Policía Nacional