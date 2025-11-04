El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos usuarios de patinete eléctrico circulan por la calle Angustias. Alberto Mingueza
Valladolid

Imponen 431 sanciones a patinetes hasta septiembre y en 2026 se multará si no hay seguro ni casco

Los importes por incumplir las nuevas normas varían entre los 100 y los 500 euros, según recoge la ordenanza aprobada

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

Ahora sí que va en serio. A los habituales del patinete les quedan menos de dos meses para ponerse las pilas. La Policía Municipal exigirá ... a partir del próximo 1 de enero que los usuarios de estos vehículos de movilidad personal cuenten con un seguro de responsabilidad civil, estén inscritos en un registro municipal, todavía pendiente de confeccionarse, circulen con casco homologado y tengan una edad mínima de 16 años, entre otras obligaciones.

