Imponen 431 sanciones a patinetes hasta septiembre y en 2026 se multará si no hay seguro ni casco

Ahora sí que va en serio. A los habituales del patinete les quedan menos de dos meses para ponerse las pilas. La Policía Municipal exigirá ... a partir del próximo 1 de enero que los usuarios de estos vehículos de movilidad personal cuenten con un seguro de responsabilidad civil, estén inscritos en un registro municipal, todavía pendiente de confeccionarse, circulen con casco homologado y tengan una edad mínima de 16 años, entre otras obligaciones.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado del concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, han confirmado este martes que con el estreno de 2026 comenzará a sancionarse a los pilotos que no cumplan estas condiciones. Los importes varían entre los 100 y los 500 euros dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia.

Hasta entonces una campaña informativa intentará concienciar y avisará de lo que viene, que puede llegar incluso a que el vehículo sea confiscado en el caso de los incumplimientos más graves. Si las actitudes de algunos de estos usuarios, que ahora transitan a lo loco por la ciudad, no cambia, el Consistorio se va a hinchar a recaudar.

Este medio de transporte ligero, utilizado principalmente por gente joven, está en el foco del Ayuntamiento y lo va a estar aún más tras la aprobación el pasado mes de septiembre de la ordenanza que regula su uso. Ahí van unos datos. Hasta septiembre de este 2025, los agentes locales han formulado un total de 431 denuncias a conductores de estas monturas. De ellas, 264, el 60,82%, se han impuesto tras ser cazados circulando por aceras o zonas peatonales, una conducta que estaba prohibida, pero que con el nuevo texto se refuerza.

Destacan también las 76 tramitadas a pilotos que conducían con auriculares puestos y las 49 por llevar el vehículo mientras consultaban sus teléfonos móviles. Ojo, porque a otros 42 se le han sorprendido borrachos o 'colocados' con sustancias estupefacientes. Los responsables policiales alertan del incremento del número de alcoholemias detectadas a bordo de este inestable medio de movilidad, mientras que en el caso de las drogas se recalca que surge como «un nuevo patrón de riesgo emergente en la conducción de los VMP».

Los datos facilitados por el cuerpo local revelan también un incremento constante de la siniestralidad que generan estos vehículos. En nueve meses de este 2025, se han registrado 81 accidentes, de los que doce requirieron atestado «por implicar daños materiales o personales de consideración».

A falta de cerrar la estadística del presente ejercicio, se rescatan dos hitos. En 2022 el número de siniestros con patinetes alcanzó los accidentes no solo afectan a los propios usuarios de los vehículos de movilidad personal, sino también a peatones y ciclistas, que en 2025 representan casi la mitad de los afectados», se subraya en la información policial.

A juicio de Carnero, «estos datos justifican una normativa que pretende ser protectora y busca garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y frenar una tendencia de siniestralidad que, pese a no ser letal, genera un impacto creciente en la convivencia urbana y la seguridad peatonal».

La necesidad de que estos conductores, más de cuatro mil en la ciudad, cuenten con una póliza para cubrir perjuicios materiales y daños personales está respaldada, desde el pasado mes de julio, por la normativa nacional. La ordenanza remite a la Ley 5/2025, de 24 de julio. Ese texto del contempla la creación del registro público de vehículos de movilidad personal para enero de 2026 y todos los usuarios deberán estar oficialmente inscritos en él. Según acotó el concejal, el Ayuntamiento está a la espera de las indicaciones que le dé la Dirección General de Tráfico para elaborarlo a nivel municipal. Se informará de ello en cuanto se tengan las pautas.

Repecto al seguro, esa normativa estatal contempla que deberá cubrir 6.450.000 euros en daños a víctimas, cualquiera que sea su número, y 1.300.000 en los perjuicios a los bienes. Aunque el Gobierno central da seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley para contratar la póliza sin riesgo de multa, en Valladolid se pretende exigir desde el 1 de enero de 2026. Circular sin él será motivo de sanción, con importes de hasta 1.000 euros, en función de la gravedad del caso, según establece esa ley.

La campaña informativa, que comienza esta semana a través de redes sociales, dípticos en papel y una web (valladolidpatineteseguro.es), llamará la atención a los llamados 'conductores tecnológicos', aquellos usuarios que combinan la movilidad con el uso de dispositivos electrónicos. El Ayuntamiento recuerda que está terminantemente prohibido manipular el teléfono móvil o portar auriculares (o cualquier otro sistema de comunicación como casco con bluetooth o similares) mientras se conduce un VMP.

Ambas prácticas distraen la atención y multiplican el riesgo de accidente. «Queremos que los nuevos conductores tecnológicos sean conscientes de que la conectividad no puede estar reñida con la seguridad. Patinetes eléctricos y otros VMP son medios de transporte modernos, pero requieren la atención total al entorno y el cumplimiento estricto de las normas», destacan en Tráfico. Se instalarán carteles divulgativos en los centros cívicos, institutos, aparcamientos de bicicletas y zonas de gran afluencia, así como en los autobuses municipales de Auvasa, que colaborarán en la difusión con mensajes informativos en su flota.

Según establece la nueva ordenanza, estos vehículos podrán circular por vías ciclistas y por calzadas urbanas limitadas a 50 kilómetros por hora, pero no por aceras, zonas peatonales, carriles bus, túneles urbanos ni parques ajardinados. En ningún caso podrán transportar a dos personas, algo que no es difícil de ver por algunas calles de la ciudad, ni superarán los 25 kilómetros por hora.

Además, los patinetes deberán disponer de luces, timbre y elementos reflectantes homologados en los términos previstos en la normativa sectorial vigente. Los pilotos deberán ir provistos de un chaleco reflectante entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.