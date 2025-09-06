Detenido por ofrecer una «ganga» de vivienda en alquiler, cobrar 980 euros y no entregar las llaves

El Norte Valladolid Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

La oferta era tentadora. Una ganga, vaya. Y por eso la mujer accedió a pagar de una manera un tanto acelerada, primero por 'bizum' y luego en mano a un mensajero, la fianza y el primer mes para mudarse en alquiler a un piso que ofrecía un hombre a través de un portal inmobiliario. 480 euros al mes iba a pagar. Un chollo si se tiene en cuenta que el coste medio del arrendamiento de viviendas alcanza los 882 euros en la capital.

Pero, tal y como recuerda la Policía Nacional, «hay que desconfiar de las gangas». La víctima, en este caso, no lo hizo. Llegó a pagar 960 euros al arrendador y a cambio recibió una caja vacía. Ni llaves. Ni piso. Ni dinero.

La mujer presentó después la pertinente denuncia y los agentes lograron identificar y detener el pasado jueves al autor en la capital, un hombre acusado de un delito de estafa por anunciar el alquiler de un piso, cobrar por él y luego no entregarlo.

Los hechos fueron denunciados por la víctima el pasado 11 de junio en dependencias de la Policía Nacional. En la denuncia relató cómo se encontraba buscando un piso de alquiler y vio uno en un conocido portal inmobiliario con unas condiciones de pago y unas características que le resultaron muy atractivas.

La víctima se puso en contacto con un número de móvil que figuraba en el anuncio de alquiler y allí le indicaron que para enseñarle la vivienda se requería un ingreso de 480 euros en concepto de reserva. La persona con la que habló le dijo que ese dinero posteriormente quedaría depositado como fianza del alquiler, acordando el pago de una primera mensualidad de 480 euros también.

La víctima, acuciada por la necesidad de encontrar un piso de alquiler, con un mercado inmobiliario que actualmente tiene poca oferta y mucha demanda, y dando por «muy buenas las fotos y condiciones del inmueble anunciado», tuvo miedo de que si no realizaba el pago perdería la aparente oferta de alquiler.

Por ello realizó un pago de 480 euros en concepto de reserva a través de la plataforma Bizum a un número de teléfono que le indicó la persona con la que habló. Poco después esa persona -léase el estafador- le comunicó que un mensajero se personaría en su domicilio para llevarle el contrato de alquiler del inmueble con unas llaves del mismo, y que le tendría que dar a ese mensajero 480 euros en efectivo en concepto de primera mensualidad. La mujer accedió a todo.

Cuando el citado mensajero le entregó en su casa una caja precintada, le pagó el dinero en efectivo y procedió a abrir la caja esperando que contuviera el contrato y las llaves. En el interior de la caja solo había panfletos del portal inmobiliario, papeles en blanco y monedas de céntimo y de dos céntimos de euro, hasta sumar siete céntimos. Cuando la mujer quiso decírselo al supuesto mensajero, este ya se había marchado.

La denuncia pasó a manos de los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que iniciaron labores tendentes a la identificación del hombre receptor del dinero. Una vez que lo identificaron plenamente, procedieron a su detención en la mañana del pasado 4 de septiembre como presunto autor de un delito de estafa.

Tras finalizar las diligencias policiales y oír en declaración al detenido, se trasladó lo actuado a la autoridad judicial y el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.

La Policía Nacional se recuerda que «hay que desconfiar de este tipo de ofertas que tienen unas condiciones excepcionalmente buenas, y en caso de tener cualquier duda la ciudadanía puede llamar al 091 o personarse en dependencias de la Policía Nacional para ponerlo en conocimiento de los investigadores».