Detenido un joven de 20 años cuando robaba una furgoneta en La Rondilla

Pensó que sus movimientos de madrugada en plena calle no levantarían sospecha alguna, que ningún vecino se daría cuenta de lo que estaba haciendo pero ... se equivocó. Poco antes de las dos de la madrugada, agentes de la Policía Local de Valladolid se personaron en la calle Covadonga, en el barrio de La Rondilla alertados por la llamada de un testigo que vio cómo un joven se encontraba forzando una furgoneta estacionada en la calle.

En efecto, los agentes pillaron al chico, de 20 años, en el interior de la furgoneta que tenía uno de los cristales delanteros fracturados. Al pedir explicaciones de lo que estaba haciendo, el joven aseguró a los agentes que ya se había encontrado la furgoneta así porque minutos antes un hombre había roto la ventanilla, intentaba robarla pero que se había ido corriendo. Tras el incoherente relato del joven, los agentes procedieron además a la localización de una bolsa con diverso material de obra que se encontraba justo al lado de donde estaba la furgoneta.

El varón había forzado la puerta de la caseta y había sustraído once botes de espuma de poliuretano, cinco de espuma adhesiva, una mezcladora eléctrica, varias brocas y demás herramientas que había guardado en una bolsa previamente.

Tras haberle pillado 'in fraganti', los agentes procedieron anoche a la detención del joven por un delito de robo con fuerza y fue posteriormente trasladado a comisaría.