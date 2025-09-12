El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Valladolid. El Norte

Valladolid

Detenido un joven de 20 años cuando robaba una furgoneta en La Rondilla

Además había sustraído material de obra forzando la entrada de una caseta situada a unos metros del vehículo

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:55

Pensó que sus movimientos de madrugada en plena calle no levantarían sospecha alguna, que ningún vecino se daría cuenta de lo que estaba haciendo pero ... se equivocó. Poco antes de las dos de la madrugada, agentes de la Policía Local de Valladolid se personaron en la calle Covadonga, en el barrio de La Rondilla alertados por la llamada de un testigo que vio cómo un joven se encontraba forzando una furgoneta estacionada en la calle.

