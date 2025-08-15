Cuatro de los heridos por el fuego continúan en situación crítica en el Río Hortega

El Norte Viernes, 15 de agosto 2025, 11:34 Comenta Compartir

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por las quemaduras generadas en los incendios forestales de estos días, cuatro de ellos en estado crítico, continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido ayer.

Así, y tal y como informa la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido a Ical, el hombre herido de 36 años que sufre el 50 por ciento de su superficie corporal quemada continúa en estado crítico, así como la mujer de 56 años con el 48 por ciento del cuerpo quemado. Además, el hombre de 64 años tiene el 35 por ciento de la superficie corporal quemada y el varón de 80 años permanece con el 15 por ciento de su cuerpo quemado. La mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo no evolucionado.

Por el contrario, y por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informó que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.