El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»
Fachada y entrada principal al hospital Río Hortega. Carlos Espeso
Valladolid

Cuatro de los heridos por el fuego continúan en situación crítica en el Río Hortega

Una quinta mujer sigue en estado grave y el herido trasladado al Hospital Universitario de Getafe permanece estable dentro de la gravedad, con una evolución positiva en las últimas horas

El Norte

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:34

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por las quemaduras generadas en los incendios forestales de estos días, cuatro de ellos en estado crítico, continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido ayer.

Así, y tal y como informa la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido a Ical, el hombre herido de 36 años que sufre el 50 por ciento de su superficie corporal quemada continúa en estado crítico, así como la mujer de 56 años con el 48 por ciento del cuerpo quemado. Además, el hombre de 64 años tiene el 35 por ciento de la superficie corporal quemada y el varón de 80 años permanece con el 15 por ciento de su cuerpo quemado. La mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo no evolucionado.

Por el contrario, y por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informó que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  7. 7 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  9. 9 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro de los heridos por el fuego continúan en situación crítica en el Río Hortega

Cuatro de los heridos por el fuego continúan en situación crítica en el Río Hortega