CSIF denuncia que el Archivo Histórico de Valladolid es una «nevera con la llegada del frío» El sindicato independiente exige una solución «inmediata» a la Junta, ya que las salas se encuentran con temperaturas entre 11 y 14 grados

El Norte Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:22

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció «las pésimas e indignas condiciones térmicas» que soportan cada día los empleados y los usuarios del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, en el Palacio de Los Vivero, «convertido, con la llegada del frío, en una nevera con temperaturas en las salas entre 11 y 14 grados, muy por debajo de los mínimos legales exigidos en lugares de trabajo cerrados, por la normativa de prevención de riesgos laborales», que establece un ambiente entre 17 y 27º grados ara tareas sedentarias.

«El Archivo incumple esta exigencia básica, por lo que la Administración debe tomar medidas urgentes y dar una solución real a este suplicio inasumible», reclamó CSIF. El origen del problema, «ya crónico y que se repite un año más», es un sistema de calefacción «totalmente obsoleto, que acumula averías continuas y reparaciones temporales que apenas resisten unas semanas», aseguró CSIF, en un comunicado recogido por Ical.

A su juicio, las piezas de la caldera son «ya imposibles de encontrar y cualquier actuación es un parche que no resuelve la situación». Recordaron que el invierno pasado «se intentó paliar la situación con calefactores portátiles, pero su uso simultáneo provocaba cortes eléctricos por sobrecarga, dejando sin luz a varias dependencias del edificio», explicó el sindicato independiente.

Los 11 trabajadores del centro temen que la instalación de la nueva caldera comprometida por la Junta vuelva a retrasarse 'sine die', obligándoles -junto a los cerca de 100 usuarios diarios entre investigadores, turistas y estudiantes- a permanecer en unas condiciones térmicas «heladoras, incompatibles con la salud y con una atención de calidad».

Acusó a la Junta de realizar el jueves 20 de noviembre una medición de las temperaturas del edificio, pero «no a primera hora, para así evitar medir temperaturas demasiado bajas, y sin la presencia de los delegados de prevención de riesgos laborales, que estaban en otra actividad de prevención», criticó CSIF, que exige la instalación «urgente y sin más demoras de la nueva caldera, con medidas provisionales inmediatas que garanticen temperaturas adecuadas hasta que esté operativa».

Por otra parte, CSIF denunció el «grave deterioro estructural» del Palacio de los Vivero. «El edificio lleva más de 30 años sin pintar, presenta ventanas rotas, un balaustre podrido, mobiliario deteriorado y múltiples desperfectos que evidencian un abandono injustificable en un inmueble que alberga documentación histórica de incalculable valor, afirma el sindicato independiente», relató el sindicato, quien pidió un plan de mantenimiento integral en un palacio que es la antigua sede de la Real Audiencia y Chancillería y lugar donde los Reyes Católicos contrajeron matrimonio.

CSIF advirtió que, si la situación no se resuelve, se plantearán nuevas medidas sindicales y legales en defensa de los trabajadores y del servicio público.