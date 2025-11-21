Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid… y un calefactor de casa

Vicenta López, 77 años, es la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Flores de Vida Activa, y acude varios días por semana ... al Centro Municipal Las Flores (C/ Azucena) a clases de gimnasia y a talleres de memoria y manualidades. Últimamente lo hace siempre cargada con un pequeño calefactor de casa y es porque según cuenta, es la única forma de poder permanecer en las salas donde se imparten estas actividades sin que el frío les entumezca las manos y les impida trabajar. «Es que no podemos ni coger el lapicero del frío que tenemos», explica sin quitarse el abrigo en el aula.

Apenas han pasado unos meses desde la inauguración el 25 de marzo de este año, del que es «el más grande y mejor dotado de los cuatro centros municipales de Valladolid», según anunciaba el Ayuntamiento. En aquel momento, se comunicaba también que las instalaciones eran «modernas, seguras y con calefacción de aerotermia». El centro, cuenta con 1.356 m² de superficie y supuso al Ayuntamiento una inversión de 1.424.721 euros. Sin embargo, según denuncian los miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Flores de Vida Activa, la calefacción no funciona en la mayoría de las estancias, especialmente en la planta superior. El frío es tal que se han visto obligados a llevar su propio calefactor de casa. «Tenemos dolores en las manos, muchos somos mayores y tenemos problemas de huesos… así no se puede», comenta Vicenta.

Este jueves, los miembros de la asociación de jubilados Las Flores y también de la asociación de Mujeres Alhelí, acudieron al centro para participar en uno de sus talleres. Tuvieron que enchufar el calefactor dos horas antes para que la sala cogiera algo de calor y alcanzase los 20 ºC. Otra de las salas de la planta baja en la que tampoco funciona la calefacción marcaba 15,6 ºC. «No podemos pasar todo el invierno con el calefactor de casa. No es solución, porque además, cuando la sala coge temperatura, éste salta y se apaga. Y vuelta al frío», añade Vicenta. «En la sala grande multiusos y en el hall sí sale calor, pero en las aulas donde hacemos la gimnasia y los talleres de memoria, nada», puntualiza Tomás Ortega, presidente de la asociación, de 70 años. «Hemos preguntado y nos hemos quejado a los responsables y nos han dicho que si falta una pieza, que si hay que programar la máquina desde el tejado… pero la cuestión es que llevamos semanas pasando frío. Somos más de veinte mayores, los que venimos prácticamente a diario, y el frío nos ha empezado a pasar factura», añade. «Hay gente que ha dejado de venir porque han caído malos y no quieren volver. Una profesora ya nos dijo que, si esta semana la sala seguía igual, daba media vuelta y no volvía», relata Ana María Merino, de 67 años y secretaria y de la asociación.

La teoría de «las dos fases»

Los usuarios hablan de un posible fallo en la instalación. «Nos han dicho que la calefacción del edificio se divide en dos fases. La primera funciona y es donde sí hay calor, que es el hall y en la sala grande polivalente. Pero la segunda fase, donde están nuestras aulas, ahí no funciona. O falta una pieza o no han programado la máquina de arriba como toca», comenta Tomás.

Pero el frío no es el único problema. En junio ocurrió justo lo contrario. Con la llegada de los primeros calores del verano, las salas del centro municipal, según estos usuarios, se convirtieron en auténticos hornos. «Teníamos que traer abanicos y botellas de agua fría para aguantar», recuerda Vicenta. Algunos mayores incluso optaron por faltar a las actividades porque, aseguran, «era imposible estar allí dentro un rato sin marearse».

Aseguran que su paciencia empieza a agotarse. «Si esto sigue así, iremos a plantarnos ante el Ayuntamiento con una pancarta y un megáfono. Estamos encantados con el edificio, que por lo demás es una maravilla, pero lo que no puede ser es que nos estemos congelando de frío en invierno y asando en verano», argumenta muy serios estos vecinos de Las Flores que aseguran que han trasladado varias quejas a los responsables del centro, aunque no han presentado un escrito formal. «Nos dicen que lo están mirando, que ya lo van a arreglar… pero pasan los días y aquí seguimos igual», señalan.

Este centro municipal pertenece a la red de equipamientos de Participación Ciudadana, conformada por 13 Centros Cívicos, 4 Centros Municipales en barrios periféricos, 6 Centros de Iniciativas Ciudadanas y 33 locales y espacios auxiliares destinados a sede de asociaciones vecinales. Desde la concejalía de Participación Ciudadana explican que no les ha llegado ninguna queja de la Asociación por estos hechos, ni a través de la dirección del centro municipal y ni del portal de quejas. «No obstante, vamos a proceder a dar una solución. Pondremos calefactores y enviaremos a los técnicos de la concejalía para que elaboren un informe con lo que sucede», informan.