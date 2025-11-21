El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los usuarios de este Centro Municipal calientan el aula con un calefactor traído de casa Rodrigo Jiménez

Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid… y un calefactor de casa

Los usuarios del Centro Municipal Las Flores denuncian temperaturas de 15 ºC en las aulas y problemas de climatización desde junio

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:02

Comenta

Vicenta López, 77 años, es la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Flores de Vida Activa, y acude varios días por semana ... al Centro Municipal Las Flores (C/ Azucena) a clases de gimnasia y a talleres de memoria y manualidades. Últimamente lo hace siempre cargada con un pequeño calefactor de casa y es porque según cuenta, es la única forma de poder permanecer en las salas donde se imparten estas actividades sin que el frío les entumezca las manos y les impida trabajar. «Es que no podemos ni coger el lapicero del frío que tenemos», explica sin quitarse el abrigo en el aula.

