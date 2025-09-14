El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Firma de un contrato hipotecario. ADOBESTOCK

Valladolid

Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca

La sentencia considera abusiva esta práctica por no ofrecer la posibilidad de contratarlo con otra compañía o de renovarlo anualmente

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:27

Una cláusula abusiva. Así lo determina el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid. Este órgano ha condenado al Banco Santander a devolver 48. ... 570 euros a un matrimonio que fue obligado a contratar un seguro de vida a prima única, es decir con abono anticipado hasta octubre de 2044, para lograr una ampliación de una hipoteca. El auto de ejecución de la sentencia se dictó el pasado 31 de julio.

