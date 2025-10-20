El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ismael Trinidad, en mayo de 2025, en la casa okupada de Domingo Martínez. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid considera probado que Ismael Trinidad y Pedro Garro llevan instalados de manera ilegal desde enero de este año

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:47

Comenta

El juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha condenado al dominicano Ismael Trinidad y a la gitana trans Pedro Garro a una multa ... de 900 euros (450 cada uno) y al desalojo inmediato por okupar el número 23 de la calle Domingo Martínez de la capital vallisoletana, una pena superior a la que solicitaba inicialmente la Fiscalía. Según los hechos probados, la pareja lleva instalada de forma ilegal en esa edificación en rehabilitación desde enero de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7

    Javier Peña: «Cada vez que puedo me escapo al Mesón de Pedro de Matapozuelos»
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín
  10. 10 Así funciona el cribado del cáncer de mama en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa

Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa