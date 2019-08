Estos son todos los conciertos para ver gratis en las fiestas de Valladolid: de Camela a Franz Ferdinand Algunos de los artistas del cartel de ferias. / EL NORTE El Ayuntamiento desvela el cartel completo de actuaciones, que incluyen a Dorian y Gloria Gaynor, y suponen una inversión de 707.890 euros VÍCTOR VELA Valladolid Miércoles, 14 agosto 2019, 13:06

Ya está completo el cartel de las actuaciones que se podrán ver gratis, durante las fiestas, en la Plaza Mayor de Valladolid. La concejalía de Cultura ha desvelado este miércoles el listado completo de los conciertos que amenizarán las noches de ferias de Valladolid, desde el viernes 6 hasta el domingo 15 de septiembre. Aunque los platos fuertes ya se conocían, ahora se han añadido además los grupos vallisoletanos que actuarán como teloneros y los horarios concretos de cada uno de los conciertos.

La concejala de Cultura, Ana Redondo, ha explicado que la inversión total de estas actividades musicales en la Plaza Mayor será de 707.890 euros. Y ha asegurado que «la oferta musical es incomparable con otras fiestas, son las mejores de España».

El programa completo en la Plaza Mayor es el siguiente

Viernes 6 de septiembre

21:00 horas. Hijos del tercer acorde, grupo ganador del concurso DemoExpress 2018. Banda vallisoletana de folk rock. Sus temas hibridan el sabor del rock and roll con las melodías y los instrumentos de la música tradicional irlandesa, española y americana. Eso, con una estética inspirada en la ciencia ficción steampunk.

22:30 horas. Cañoneros. Grupo musica de Valladolid que versiona temas del pop rock español de las décadas de los años 80, 90 y 2000. Ha ofrecido más de 600 conciertos a lo largo de su trayectoria.

Sábado 7 de septiembre

21:30 horas. Sharon Bates. Banda de indie-rock fundada en 2010 en Valladolid.

23:00 horas. Franz Ferdinand. La banda de Alex Kabranos irrumpió a comienzos del milenio en la escena musical. En 2004 grabaron su disco de debut. Su último trabajo, en 2018 es 'Always ascending'.

Domingo 8 de septiembre

23:00 horas. Gloria Gaynor. Diva de la música que ha popularizado himnos como 'I will survive' y que en su repertorio incluye éxitos coo 'Never can say goodbye' o 'I am what i am'.

Lunes 9 de septiembre

13:00 horas. Espectáculo infantil Caillou.

21:00 horas. Ayuso y Raúl Fraile.

22:30 horas. Camela. El dúo formado por María Ángeles Muñoz y Dionisio Martín regresan a la Plaza Mayor con su oferta de techno-pop.

Martes 10 de septiembre

20:30 horas. Naia

22:00 horas. Erik Urano. Cantante y productos vallisoletano que ha colaborado con bandas como Novedades Carminha y participado en festivales como Primavera Sound.

23:30 horas. Bad Gyal.

Miércoles 11 de septiembre

20:30 horas. Siloé.

21:45 horas. Dorian.

23:45 horas. Corizonas. Grupo de pop rock resultado de la unión de Arizona Baby y Los Coronas.

Jueves 12 de septiembre

21:00 horas. Curro Puertas.

22:00 horas. Los 40 Pucela Dance. Con los djs. Dj Nano, Abel Ramos, Albert Neve, Arturo Grau, Ramés López y José Manuel Duro.

Viernes 13 de septiembre

21:30 horas. Alberto Rey. Ganador del XV Certamen de grupos locales Onda Rock. Cantautor y compositor vallisoletan con influencias de Elton John, Bowie, Paco Ibález y Alejandro Sanz.

23:00 horas. Ana Belén. La artista vuelve en solitario a los escenarios seis años después para presentar 'Vida', con las canciones de su último trabajo, compuestas por Rozalén, Andrés Suárez, Dani Martín o Jorge Drexler.

Sábado 14 de septiembre

21:00 horas. Gran tráiler. Segundo premio del certamen Onda Rock.

23:00 horas. Maldita Nerea. La banda de Jorge Ruiz presenta 'Bailarina', su séptimo álbum.

Domingo 15 de septiembre

12:00 horas. Show de zumba y espectáculo infantil.

20:00 horas. Nuevo mester de juglaría. Fundado en Segovia en 1969, divulga desde entonces las músicas tradicionales de Castilla y León.