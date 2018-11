La aventura de viajar sola

Estela María trabaja en su proyecto. / L. N. Estela María Gómez emprende con la web Quiero viajar sola LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 4 noviembre 2018, 12:38

Es una viajera infatigable, tanto que ella misma se define como nómada. Ha recorrido 41 países y la lista sigue creciendo, porque si hay algo que le apasiona, es descubrir nuevos lugares y vivir increíbles aventuras. La protagonista de nuestra historia de emprendimiento es Estela María Gómez, una joven de 32 años, de origen segoviano, afincada en Valladolid. Ella acaba de poner en marcha www.quieroviajarsola.com, una comunidad 'on line' para ayudar a mujeres que quieran viajar sin compañía.

Es licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster en Dirección de Comunicación Corporativa. A lo largo de su vida profesional ha trabajado en diferentes áreas de comunicación, relaciones públicas, gestión de redes sociales, comunicación interna y organización de eventos. Ha trabajado en importantes empresas como Telefónica, Trivago y Cofidis, en ciudades como Madrid, Barcelona y Düsseldorf. En el año 2016 tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Compró un billete de avión con destino a Montevideo, hizo su mochila y se fue sola a viajar por Sudamérica. Dedicó seis meses de su vida a conocer Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Perú y allí descubrió el maravilloso encanto de viajar sola. Algo que, según ella, «todo el mundo debería hacer, al menos una vez en la vida, sobre todo, las mujeres».

Su primer blog, www.viajeseideas.com vio la luz hace 6 años. Lo puso en marcha durante sus ratos libres. Después de hacer aquel largo viaje ella sola, intentó crear una comunidad y escribir sobre gente que viaja sin compañía. «Siempre he sentido que hace falta un espacio de referencia a la hora de viajar sola, donde puedas exponer dudas, contar experiencias o pedir ayuda si lo necesitas», cuenta Estela. Su proyecto #QuieroViajarSola nació tras participar en el Socialweekend el pasado mes de octubre, un evento de fin de semana organizado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, en el que se reúnen emprendedores con proyectos de negocio con un enfoque social.

Su idea ganó esta convocatoria. «En Ventanilla Única me informaron de la posibilidad de acudir con mi proyecto al Socialweekend. Allí presenté mi idea, que gustó mucho a los asistentes y que, gracias al apoyo de los mentores, se ha convertido en realidad», explica esta emprendedora que ha compatibilizado el paro con el inicio de su actividad como autónoma. «Tengo 9 meses de compatibilización, en los que espero poder sacar adelante el proyecto. Actualmente trabajo desde casa y mientras estoy de viaje. Soy nómada digital», explica esta aventurera.

Quiero viajar sola Emprendedora. Estela María Gómez (32). Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster en Dirección de Comunicación Corporativa. Fecha de inicio de la actividad. Octubre de 2018. Contacto. www.quieroviajarsola.com –Teléfono: 676 063 751 E-mail: hola@quieroviajarsola.com.

Desde aquel periplo por Sudamérica, Estela ha seguido viajando y compartiendo sus experiencias en la red para ayudar a que otras personas se animen a viajar en solitario. «Como mujer que soy, creo que es necesario pasar por esa experiencia, ya que normalmente tienden a protegernos encerrándonos en una burbuja. Que si no hables con desconocidos, que si no vayas sola... Parece como si la sociedad pensara que por ser mujeres no pudiéramos hacer cosas por nosotras mismas. Viajando sola es cuando te das cuenta de todo tu potencial. Desarrollas tu instinto y te das cuenta de que ahí fuera hay muchas oportunidades que te harán crecer personal y profesionalmente. Creo que viajar sola es la manera más efectiva de llegar a la autorrealización y de darte cuenta del camino que quieres seguir. Se gana independencia, capacidad de decisión y, sobre todo, confianza en una misma», afirma convencida.

www.quieroviajarsola.com no es una agencia de viajes ya que es cada persona la que organiza sus propios itinerarios con la ayuda de los consejos, información y fotografías que se comparten en la comunidad. Abarca la creación de una red de embajadoras en diferentes destinos y explora alianzas con otros proyectos sociales. Su modelo de negocio se basa en el patrocinio, la afiliación y publicidad.

En #QuieroViajarSola el público femenino puede encontrar información para preparar su expedición en solitario, exponer dudas, inspirarse con los viajes de otras mujeres que ya se atrevieron a dar el paso y, en esencia, compartir inquietudes. Estela ha puesto en marcha la web www.quieroviajarsola.com, que está terminando de definir y las redes sociales del proyecto, donde ya tiene una red de 300 seguidoras en Facebook y otras 300 en Instagram que comparten información a través del hashtag #QuieroViajarSola.

«También estoy en conversaciones con empresas del sector para hacer presentaciones del proyecto en sus espacios de actividades, por ejemplo, en el Xperience de B The Travel Brand de Barcelona», avanza esta emprendedora, que está convencida del éxito, «porque es algo que muchas mujeres demandan, ya que no suelen encontrar esa ayuda para iniciar un viaje solas de manera sencilla».

Su experiencia previa con un blog le ha aportado un gran número de contactos en el mundo del turismo y del mundo blogger. «Quiero comenzar a hacer quedadas viajeras para que la comunidad se conozca. Ahora el proyecto está en fase de lanzamiento, pero pienso en grande y quiero que la comunidad traspase fronteras y llevarla a otro nivel creando una aplicación móvil para que la gente tenga siempre toda la información al alcance», anticipa.