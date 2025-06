Los comercios evalúan los daños ocasionados por la tormenta

Día después del gran aguacero que dejó imágenes inéditas en la capital, ahora, las asociaciones de comercio de Valladolid tratan de averiguar el alcance real ... que ha tenido la tromba de agua en los comercios y negocios de las zonas más afectadas por las lluvias y, sobre todo, en aquellos establecimientos que disponen de sótano que suele usarse como almacén de mercancías.

«Aún es muy pronto y esta jornada, la del día después de la tormenta, los comerciantes aún se encuentran evaluando los daños de sus propios negocios para dar parte a las aseguradoras tras lo ocurrido. Estamos a la espera de los datos sobre esos daños», señala por su parte Jesús Herreras, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva).

Las zonas más afectadas como el entorno de la calle Platerías, la zona de Bajada de la Libertad, la calle Esgueva y el entorno de la Antigua son las que les preocupan especialmente por la mayor incidencia del nivel del agua que se alcanzó en esos puntos. «La tromba de agua ha afectado a prácticamente todos los sótanos o bajos comerciales de esas zonas», asegura Herreras.

Asimismo, desde la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) coinciden en añadir a las zonas afectadas las calles de Teresa Gil, Angustias y Mantería. «Siempre pasa y saben cómo actuar tras los daños que se suceden después de tormentas como esta», expone María Balsa, secretaria general de Avadeco.

La mirada la tienen puesta principalmente en los puestos de la Feria del Libro de Valladolid instalados en la Plaza Mayor y en conocer si el montaje de estas casetas ha podido resistir las lluvias de tal forma que no se hayan producido filtraciones. «Hasta que los expositores no abran no sabremos las consecuencias de este temporal. Confiamos en los buenos montadores de las estructuras y en que no haya pasado nada», zanja Balsa.

Además de comercios y ferias como la que lleva unos días instalada en la plaza Mayor, varios han sido los supermercados de la capital que han sufrido las consecuencias del temporal. El supermercado Gadis de la calle Fuente el Sol o el Lupa ubicado en la calle Neptuno, ambos en el barrio de La Victoria, mostraban a última hora de la tarde de ayer, martes, hasta qué punto fueron intensas las precipitaciones que terminaron por colapsar varios puntos de la ciudad. En el establecimiento Lupa, en concreto, el agua entró en tal cantidad que terminó por llegar hasta la zona de charcutería, la sección más alejada de la puerta de acceso.

«Ha pasado en algunos supermercados de Valladolid donde les entró agua y tuvieron que cerrar para después realizar labores de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos como pasó en tres de la compañía Lupa y el Gadis de la calle Fidel Recio, pero en todos los casos los problemas quedaron solucionados ayer por la noche», señala la presidenta de la Asociación de empresarios de Supermercados de Castilla y León, Isabel del Amo, quien a sin entrar en más detalle sobre los daños que las lluvias han podido ocasionar asegura que las cadenas han abierto «con total normalidad».