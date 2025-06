«Se me han roto todos los cristales en la cocina y ha empezado a caer agua»

El entorno de Platerías y La Antigua son algunas de las zonas principalmente perjudicadas por el intenso aguacero que ha colapsado el centro de Valladolid ... durante la tarde de hoy. Allí la escena más común en las últimas horas es la de comerciantes, vecinos y hosteleros, mano a mano con bomberos achicando agua con cubos o escobas primero y con maquinaria después.

Las consecuencias de la tormenta no se han hecho esperar. Entre los comercios anegados se encuentra la tienda de joyería y complementos de moda Moira, ubicada junto al número 5 de la calle Platerías. En el local, «con medio metro de agua» según informa Jose María, llevan «más de dos horas» achicando: «Estamos esperando a los bomberos, aunque por el momento parece que no saben si podrán meter una bomba», comenta el comerciante a última hora de esta tarde. Además de sacar agua, han retirado algunos de sus productos del suelo, como la alfombra de la tienda, visible en el exterior.

La situación en los locales y edificios de viviendas vecinos es similar: «Todos los portales están muy afectados, y en el número 5 –junto al que se ubica la tienda– los ascensores no funcionan. El agua ha bajado hasta el tercer sótano», según asegura José María, quien también muestra su indignación ante una situación que, lamentablemente, le es familiar: «Es la quinta vez en unos 10 años que se inundan todos los locales de esta zona». «Yo pienso que toda la red de canalización de desagües no es suficiente», subraya al mismo tiempo que declara que «el ayuntamiento no toma cartas en el asunto». «Si no se reforma la canalización, esto va a seguir pasando siempre», lamenta el comerciante de la joyería Moira.

El techo se hunde en un hostal de la calle Platerías

Aún peores, si cabe, han sido los daños ocasionados por el temporal justo en frente: el techo de una de las habitaciones del hostal ThePlacetoBe B&B (en el cuarto piso del número 16 de la calle Platerías) se encuentra totalmente derrumbado: «Se me han roto todos los cristales en la cocina y ha empezado a caer agua». «No hay luz en varias habitaciones y el techo está totalmente hundido en una. Y mi habitación también está que ni te imaginas», describe la situación Menchu Morollón, regente del alojamiento que vive una situación particularmente desesperante teniendo en cuenta los más de 125 años de antigüedad del histórico edificio.

La habitación número 6, sin luz, con el techo totalmente desencajado y derrumbado sobre las dos camas, y a la que es imposible acceder, es una de las seis que conforman el hostal ubicado en este cuarto piso. Aunque actualmente hay un huésped en el alojamiento «que me ha echado una mano con lo poco que hemos podido hacer», nadie se encontraba en la habitación en el momento del hundimiento del techo.

Sin embargo, y a pesar de lo sobrecogedor de la situación, Menchu, quien se encuentra a la espera de la ayuda de los bomberos –que se afanan en prácticamente todos los portales y bajos de Platerías– afirma que «no ha sido como otras veces»: «el año pasado caía agua por las paredes y cayeron todos los techos. De hecho, seguían en obras», añade mientras comparte la necesidad de mantenimiento en el edificio.