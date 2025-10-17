César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez

La Justicia belga ha condenado a 30 años de prisión a César Arribas, el exguardia civil que el jueves fue declarado culpable del «asesinato con ... premeditación» de su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares el 27 de octubre de 2022 en Bruselas. La Fiscalía belga pedía para él una pena de 30 años, ante lo que consideraba «un crimen extremadamente violento» y «ante la gravedad del daño causado» a la víctima, a quien asestó 153 puñaladas; y a su familia, que lleva tres años esperando que se haga justicia. El veredicto del jurado popular ha llegado después de tres horas y media de deliberación.

El autor del crimen lleva tres años ingresado en la prisión de Haren, a las afueras de la capital belga. Según establece la ley belga, al recibir una condena de 30 años, César Arribas no podrá pedir la libertad provisional hasta haber cumplido la mitad de la condena (15 años). Si hubiera sido una pena inferior, podría lograrla al completar un tercio de la pena impuesta, lo que permitiría a César Arribas lograr la libertad provisional dentro de cuatro años y medio.

Durante su turno de palabra previo a la deliberación, los abogados de la defensa han aludido al «arrepentimiento sincero» que ha mostrado César Arribas y su reconocimiento de los «actos horribles» que ha cometido. Han asegurado que el crimen se cometió «debido a la convergencia de diferentes factores», lo que convierten el ataque en «un evento único», que hace que el riesgo de reincidir sea bajo. Todos estos factores hacen que la defensa considerara que 23 años de prisión eran «una pena justa y proporcionada».

Los hechos

El jurado popular ya reconoció el jueves el factor de premeditación en el asesinato de Teresa Rodríguez Llamazares, un punto importante a la hora de decidir la pena. Los ocho hombres y cuatro mujeres -elegidos al azar- consideraron probado que César Arribas planeó acabar con la vida de su expareja, debido a las búsquedas de internet que realizó la noche anterior -sobre cómo matar a una persona con un arma blanca- y a la nota de arrepentimiento que escribió dirigida a su familia y a la de Teresa.

En junio de 2022, la joven se trasladó a Bruselas para completar sus estudios en enfermería. Estaba ilusionada con su nueva vida en el extranjero y en septiembre decidió poner fin a la relación con el exguardia civil, que vivía en Valladolid, debido a la distancia. Él no aceptó esa decisión y viajó a la capital belga para tratar de reconquistarla. El 27 de octubre de 2022 acudió al apartamento de la joven, cogió dos cuchillos y la atacó brutalmente. Después salió por una ventana y se precipitó al vacío, lo que le provocó una fractura de tibia y una conmoción cerebral.