Urgente César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
César Arribas charla con sus abogados durante la primera sesión del juicio, de constitución del jurado popular. Luis Hidalgo

César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez

Según establece la ley belga, no podrá pedir la libertad provisional hasta haber cumplido la mitad de la condena

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:46

La Justicia belga ha condenado a 30 años de prisión a César Arribas, el exguardia civil que el jueves fue declarado culpable del «asesinato con ... premeditación» de su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares el 27 de octubre de 2022 en Bruselas. La Fiscalía belga pedía para él una pena de 30 años, ante lo que consideraba «un crimen extremadamente violento» y «ante la gravedad del daño causado» a la víctima, a quien asestó 153 puñaladas; y a su familia, que lleva tres años esperando que se haga justicia. El veredicto del jurado popular ha llegado después de tres horas y media de deliberación.

