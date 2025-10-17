El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del juicio celebrado desde el pasado 9 de octubre en Bruselas. Luis Hidalgo

La Fiscalía belga pide 30 años de prisión para el exguardia civil que mató a Teresa Rodríguez

La defensa de César Arribas apunta a las «circunstancias excepcionales del crímen» en su alegato final ante el jurado popular

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:20

Comenta

El jurado popular se encuentra a estas horas deliberando sobre la pena de prisión que impondrá a César A. C., el ex guardia civil que ... ayer fue declarado culpable del «asesinato con premeditación» de su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares el 27 de octubre de 2022 en Bruselas. La Fiscalía belga pide para el joven, de 26 años, una pena de 30 años, ante lo que considera «un crímen extremadamente violento» y «ante la gravedad del daño causado» a la víctima, a quien asestó 153 puñaladas; y a su familia, que lleva tres años esperando justicia.

