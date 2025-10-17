La Fiscalía belga pide 30 años de prisión para el exguardia civil que mató a Teresa Rodríguez

El jurado popular se encuentra a estas horas deliberando sobre la pena de prisión que impondrá a César A. C., el ex guardia civil que ... ayer fue declarado culpable del «asesinato con premeditación» de su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares el 27 de octubre de 2022 en Bruselas. La Fiscalía belga pide para el joven, de 26 años, una pena de 30 años, ante lo que considera «un crímen extremadamente violento» y «ante la gravedad del daño causado» a la víctima, a quien asestó 153 puñaladas; y a su familia, que lleva tres años esperando justicia.

El autor del crímen lleva tres años ingresado en la prisión de Haren, a las afueras de la capital belga. Tras el veredicto conocido ayer, solo queda por ver cuál será la pena impuesta. De ser superior a 30 años, el condenado podrá pedir la libertad provisional una vez cumplida la mitad de la condena; si es inferior, podría lograrla al completar un tercio de la pena impuesta.

Durante su turno de palabra, los abogados de la defensa han aludido al «arrepentimiento sincero» que ha mostrado César A. C. y su reconocimiento de los «actos horribles» que ha cometido. Han asegurado que el crímen se cometió «debido a la convergencia de diferentes factores», lo que convierten el ataque en «un evento único», que hace que el riesgo de reincidir sea bajo. Todos estos factores hacen que la defensa considere que 23 años de prisión sean «una pena justa y proporcionada», lo que permitiría a César A. C. lograr la libertad provisional dentro de cuatro años y medio.

El jurado popular ya reconoció ayer el factor de premeditación en el asesinato de Teresa Rodríguez Llamazares, un punto importante a la hora de decidir la pena. Los ocho hombres y cuatro mujeres -elegidos al azar- consideraron probado que César A. C. planeó acabar con la vida de su expareja, debido a las búsquedas de internet que realizó la noche anterior -sobre cómo matar a una persona con un arma blanca- y a la nota de arrepentimiento que escribió dirigida a su familia y a la de Teresa.

En junio de 2022, la joven se trasladó a Bruselas para completar sus estudios en enfermería. Estaba ilusionada con su nueva vida en el extranjero y en septiembre decidió poner fin a la relación con el ex guardia civil, que vivía en Valladolid, debido a la distancia. Él no aceptó esa decisión y viajó a la capital belga para tratar de reconquistarla. El 27 de octubre de 2022 acudió al apartamento de la joven, cogió dos cuchillos y la atacó brutalmente. Después salió por una ventana y se precipitó al vacío, lo que le provocó una fractura de tibia y una conmoción cerebral.