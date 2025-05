«Celebramos los 50 años de casados encerrados en un tren por el apagón»

Marco Alonso Valladolid Jueves, 1 de mayo 2025, 08:22 Comenta Compartir

«Encerrados en un tren sin agua, sin luz y sin poder ir al baño porque el retrete no funcionaba». Así terminó el viaje de ... bodas de oro de los vallisoletanos José Luis de Castro y Paula Olandía por culpa del apagón del lunes. Los hijos de este matrimonio regalaron un viaje a Córdoba a sus padres para que pudieran disfrutar de una ciudad a la que José Luis no había ido desde que hizo la mili y que Paula no conocía. El plan era perfecto: disfrutar de la mezquita, pasear por los jardines y olvidar por un momento los problemas de salud de ambos –José Luis ha sufrido recientemente un infarto y Paula pelea desde hace tiempo contra un cáncer–. Pero todo se torció en el viaje de vuelta en un tren de la compañía Ouigo que se quedó parado «en medio de la nada» por la falta de suministro eléctrico.

«Salimos de Córdoba en dirección a Madrid a las 12:05 y a la media hora, más o menos, se paró el tren», relata José Luis, que jamás pensó que pasaría la última noche de su viaje de bodas de oro en un tren sin tener siquiera las necesidades básicas cubiertas. «No teníamos agua ni comida porque, como íbamos a llegar a Madrid a las dos, pensamos que no íbamos a necesitar nada. Pero nos equivocamos. Empezó a apretar el calor, el aire no funcionaba y nos dieron una botella pequeña de las que había en el tren para ir tirando», explica. Las horas fueron pasando, no tenían cobertura y nadie les informaba de qué es lo que sucedía. «No podíamos ni hablar con nuestros hijos, que estaban preocupados por nosotros», dice Paula, que hasta las 19 horas no vio visos de que alguien se interesara por su situación. «Un señor estaba por allí, por el monte, y se asomó para preguntarnos que qué pasaba. Le dijimos que se había parado el tren, que no arrancaba y que no teníamos cobertura de ninguna clase, ni en móviles ni nada. Entonces nos dijo que había un manantial cerca, que nos acercáramos con botellas», añade José Luis, quien relata que ese hombre dio aviso al alcalde del municipio más cercano y regresó después con víveres. Noticias relacionadas Los hospitales de Valladolid aplazaron 87 cirugías programadas durante el apagón ¿Dónde estaban los vallisoletanos cuando el cero eléctrico asoló la ciudad? El balance del apagón en Valladolid: 145 rescates, auxilios en domicilios y suministro de agua El 95% de las empresas sufrió algún tipo de afectación por el apagón El problema de los viajeros no era solo por el calor o la falta de comida. La ausencia de un lugar en el que hacer sus necesidades también complicó la situación. Para poder bajar del vagón «había un desnivel de más o menos un metro y nosotros ya tenemos una edad –José Luis tiene 74 años y Paula, 72– y los servicios estaban llenos porque no funcionaba la cisterna», señala . El sol se puso y llegó la oscuridad. «Intentamos dormir, pero era imposible. Algunos se tiraron al suelo, otros intentaron dormir donde se ponen las maletas aprovechando la moqueta.Ahí por lo menos te podías estirar un poco, porque en los asientos no podías porque le tenías que meter el pie en la boca al de enfrente», explica José Luis. El tren seguía parado al amanecer y no se movió hasta las 9:00 horas, cuando salió hacia Villanueva de Córdoba, donde los pasajeros pudieron desayunar, pero la vuelta a Madrid se hizo esperar. «No llegamos hasta las dos de la tarde y con algún parón que nos hizo temer que íbamos a pasar otra vez por lo mismo», concluye José Luis de Castro tras vivir «una odisea» en su viaje de bodas de oro. La mejor compañía Y así terminó el viaje en el que este matrimonio celebró sus 50 años de casados, esa «odisea» que para estos dos vecinos de Las Delicias fue más llevadera por que se encontraban en la mejor compañía posible para ellos. «Es muy bonito estar con la persona que realmente quieres, en tu día a día o incluso en un tren parado por un apagón», concluye Paula Olandía, que ha celebrado sus bodas oro de una manera poco ortodoxa, sin electricidad, pero con la llama del amor bien encendida.

