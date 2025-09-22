El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Tres personas se fotografían ante la entrada principal de la Catedral de Valladolid. Aida Barrio

Valladolid

¿Puede una catedral dar alergia por huevo o esporas de hongo? Parece inaudito, pero sí

Investigadores de Valladolid participan en un estudio impulsado desde Japón sobre biodetección y monitorización de alérgenos en monumentos

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:55

La piedra, los marcos, los pigmentos de las pinturas, los legajos o los tapices de los monumentos conservan alérgenos latentes insospechados para el visitante y, ... sobre todo, para los trabajadores que limpian, conservan y estudian en esos edificios históricos, y que en personas sensibilizadas a esas sustancias pueden provocar rinosinusitis, eccemas o episodios de asma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  3. 3

    El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche
  4. 4

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Así ha sido el verano delictivo de la banda del BMW en Castilla y León
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  9. 9

    Así incapacita el síndrome de Guillain-Barré: «¿Habré tocado ya fondo?»
  10. 10 Valladolid se vuelca con el VII Día de la Bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Puede una catedral dar alergia por huevo o esporas de hongo? Parece inaudito, pero sí

¿Puede una catedral dar alergia por huevo o esporas de hongo? Parece inaudito, pero sí