El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Árbol caído en la calle Francisco Scrimieri sobre el vallado de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. El Norte

Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid

El pino, de grandes dimensiones, ha impactado contra la zona de vallas y ha sido retirado por bomberos y personal del Ayuntamiento

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 14:35

Afortundamente no pasaba nadie en ese momento, donde poco antes de las nueve y media de la mañana caía un árbol de grandes dimensiones a ... la zona de acera e impactaba contra el vallado del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  2. 2 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  5. 5 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  6. 6

    Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba
  7. 7

    Los vallisoletanos ante la nube de humo: «A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasio»
  8. 8 Un aficionado del Ceuta agradecido con el Real Valladolid: «Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda»
  9. 9

    Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España
  10. 10

    Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid

Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid