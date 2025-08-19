Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid

Afortundamente no pasaba nadie en ese momento, donde poco antes de las nueve y media de la mañana caía un árbol de grandes dimensiones a ... la zona de acera e impactaba contra el vallado del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

En ese punto, uno de los pinos de la zona de la entrada al edificio, situado en la calle Francesco Scrimieri, caía al suelo ocasionando desperfectos en varios metros de vallado metálico y en varios dispositivos de videovigilancia instalados en el recinto.

Inmediatamente, los servicios de emergencia han recibido el aviso por lo sucedido y una dotación de bomberos del Ayuntamiento Valladolid ha intervenido para cortar el árbol, que debido a sus grandes medidas impedía el paso a los transeúntes desde la zona de césped hasta la acera. Finalmente, tras media hora de intervención han sido los técnicos de parques y jardines del Ayuntamiento han retirado el árbol procediendo a despejar la zona.