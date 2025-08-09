El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los Bomberos de Valladolid, en plenas labores de limpieza del árbol caído, en el paseo Isabel la Católica. A. Mingueza
Valladolid

Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici

Bomberos y policías acuden al tramo entre Pedro Niño y Veinte de Febrero para limpiar la calzada

E. N.

E. N.

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:00

Los Bomberos de Valladolid han tenido que tirar a primera hora de este sábado de motosierra para trocear un árbol de grandes dimensiones que se ... había caído en el paseo de Isabel la Católica, junto al nuevo carril bici y en el tramo que discurre entre las calles Pedro Niño y Veinte de Febrero. Los hechos han tenido lugar pasadas las 9:30 horas, cuando ha entrado el aviso al Servicio de Extinción de Incendios y a la Policía Municipal.

