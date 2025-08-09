Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici
Bomberos y policías acuden al tramo entre Pedro Niño y Veinte de Febrero para limpiar la calzada
Valladolid
Sábado, 9 de agosto 2025, 11:00
Los Bomberos de Valladolid han tenido que tirar a primera hora de este sábado de motosierra para trocear un árbol de grandes dimensiones que se ... había caído en el paseo de Isabel la Católica, junto al nuevo carril bici y en el tramo que discurre entre las calles Pedro Niño y Veinte de Febrero. Los hechos han tenido lugar pasadas las 9:30 horas, cuando ha entrado el aviso al Servicio de Extinción de Incendios y a la Policía Municipal.
Precisamente, los agentes han tenido que cortar también la céntrica vía (desde el Puente Mayor) para las labores de retirada del árbol, si bien al ser primera hora de sábado no había mucho tráfico.
Los trabajos en Isabel la Católica se han extendido a lo largo de una hora, hasta la retirada de todos los elementos, para recuperar la normalidad. Aún se desconocen las causas de la caída.
