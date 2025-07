El carril bici de Isabel la Católica cumple un mes con más críticas que alabanzas: «No puedes circular bien»

Las críticas de los usuarios continúan rodando sobre el nuevo carril bici del paseo de Isabel la Católica, eso sí, con alguna alabanza intercalada, cuando ... se cumple un mes desde la inauguración del trazado de 1,1 kilómetros que discurre por el interior de Las Moreras y al borde de La Rosaleda. El grueso de las quejas de los usuarios aluden a los «excesivos» pasos peatonales mientras que algunas voces también defienden el actual trazado al entender que mejora la «seguridad» al separarse de la calzada para vehículos.

Pasados los primeros treinta días desde la apertura del carril bici, que tuvo lugar el 17 de junio, no dejan de aflorar objeciones contra el diseño del nuevo trayecto y también propuestas para su ampliación: «Haría falta que lo hicieran un poquito mejor porque antes de llegar al Paseo de Zorrilla (por San Ildefonso) se corta y tienes que ir por carretera, los vehículos van muy rápido y te pitan. Es peligroso. Hay tramos que están cortados y no puedes circular bien, tampoco por la zona de peatones», se queja, y propone a la vez, Ernesto Mayorga, un vecino del barrio de La Rubia que se desplaza en bicicleta «todos los días». Otro de los pedaleros, Roberto Hernández, corrobora esta visión mientras enseña unas fotos de ciclos estacionados que le ha mandado un amigo de Vitoria (País Vasco). «En otras partes de España tienen otro concepto de lo que es moverse en bici, mucha gente lo hace así. Pero aquí no acaban de hacerlo bien», apunta.

Ecologistas critica que la nueva ordenanza de movilidad quiere dar «cobertura al fraude de ley» que amparó el desmantelamiento de carriles bici

Si bien son varias las voces críticas que señalan que «el problema que tiene el recorrido actual es que convive con el de los peatones, que se meten a veces en la zona del carril y puede ser un poco peligroso», como es el caso de otro usuario, Roberto Navarro, también las hay más conciliadoras, como la de Atahualpa Ovalles, quien destaca que se siente «más seguro que al ir por carretera» con la reciente modificación de la senda ciclista para alejarla de la calzada.

Contra la opinión general, eso sí, algunos tienen claro que «están equivocados los que lo critican -al nuevo carril-» porque «entre ir con un coche al lado e ir con un peatón al lado, yo prefiero al peatón», confiesa José Ceruelo, usuario habitual de las vías ciclistas y «amante de la bicicleta», como él mismo se presenta. Por otro lado, defiende que el nuevo recorrido, que atraviesa el interior del parque de Las Moreras y separa notablemente el carril de la calzada, es «más ecológico que estar al lado de los vehículos tragando la polución».

Ampliar Una ciclista recorre el tramo del carril bici en el tramo que discurre entre La Rosaleda y el puente de Isabel la Católica. Rodrigo Jiménez

A lo largo de este mes, aunque no afectará a su trazado, está prevista una nueva intervención en torno al carril bici con el fin de eliminar un tramo residual junto a la entrada al aparcamiento de Isabel la Católica, justo antes del puente, donde se ampliará ligeramente la acera y también el espacio de entrada de vehículos al subterráneo. Allí, además, se baraja la posible instalación de un estacionamiento para bicicletas. Estas aún no tienen fecha de inicio, si bien su ejecución fue anunciada por el Ayuntamiento en paralelo a la intervención llevada a cabo a comienzos de mes para modificar el cruce del carril bici con la acera a la salida del puente de Poniente hacia la plaza, donde se separó el paso de cebra, que se retrasó ligeramente, del de los ciclistas.

Alegaciones de Ecologistas

Al tiempo que se cumple el primer mes de vida del nuevo carril bici, el pasado miércoles (16 de julio), concluyó el plazo para presentar alegaciones contra la aprobación inicial de la 'Ordenanza municipal reguladora del uso de bicicleta y movilidad por carriles especiales de tráfico rodado en Valladolid'.

Ecologistas en Acción, entre sus numerosas alegaciones contra la nueva ordenanza, que sustituye a una anterior que anularon los tribunales, ha solicitado directamente que también sea anulada «en todo lo referido a los carriles bici y bus suprimidos entre 2023 y 2025 hasta que se resuelva el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 25 de noviembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

La organización ecologista va más allá y considera que «la nueva ordenanza municipal tiene como principal finalidad que dar cobertura formal en fraude de ley al desmantelamiento de los carriles bici del paseo de Isabel la Católica y de la avenida de Gijón y los carriles bus-taxi desmantelados en noviembre de 2023».