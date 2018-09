Buenafuente dedica su programa 'Late Motiv' a Eli

Era 1990, era otra valladolid, yo no me atrevía a ir a las discotecas con el pelo largo, vi a Javi, (la Ely) en Campus y pensé “”que valiente” y eso que yo era uno de los jóvenes más jilipollas que he conocido...En 2018, pleno siglo XXI la han matado de una paliza. Que asco. pic.twitter.com/JouwmXluZS