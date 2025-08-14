El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención por caída de ramas en el paseo Prado de la Magdalena. N. C.

Los Bomberos de Valladolid realizan 23 actuaciones por viento y caída de ramas durante la tarde del miércoles

Los profesionales recordaron la importancia de retirar toldos ante la previsión de tormentas

I. R.

I. R.

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:06

Los Bomberos de Valladolid actuaron en 23 intervenciones en la ciudad a lo largo de la tarde de ayer, miércoles, por la caída de ramas y objetos en la vía pública.

«Las ramas, con hojas y sin lluvia, se vuelven más frágiles y quebradizas», explicaron los profesionales en una publicación difundida en redes sociales en la que resumieron sus actuaciones.

Asimismo, los Bomberos de Valladolid recordaron la importancia de retirar los toldos de las viviendas ante la previsión de tormentas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  3. 3

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  4. 4 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  5. 5

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»
  8. 8 Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos
  9. 9 La Plataforma por el Soterramiento carga contra el «atentado» de las obras sobre el Esgueva en Valladolid
  10. 10

    Alcaldes afectados por los incendios de Zamora: «Van a acabar con todos los pueblos, pero no les entra en la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Bomberos de Valladolid realizan 23 actuaciones por viento y caída de ramas durante la tarde del miércoles

Los Bomberos de Valladolid realizan 23 actuaciones por viento y caída de ramas durante la tarde del miércoles