Los Bomberos de Valladolid realizan 23 actuaciones por viento y caída de ramas durante la tarde del miércoles Los profesionales recordaron la importancia de retirar toldos ante la previsión de tormentas

Intervención por caída de ramas en el paseo Prado de la Magdalena.

I. R. Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 01:06

Los Bomberos de Valladolid actuaron en 23 intervenciones en la ciudad a lo largo de la tarde de ayer, miércoles, por la caída de ramas y objetos en la vía pública.

«Las ramas, con hojas y sin lluvia, se vuelven más frágiles y quebradizas», explicaron los profesionales en una publicación difundida en redes sociales en la que resumieron sus actuaciones.

Asimismo, los Bomberos de Valladolid recordaron la importancia de retirar los toldos de las viviendas ante la previsión de tormentas.