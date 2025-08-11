Dos incendios «intencionados» afectan a una vivienda en La Cistérniga: «Está seco, amarillo y sin limpiar»

Dos incendios han puesto en alerta a La Cistérniga durante las últimas horas. El primero de ellos comenzó ayer por la tarde y fue sofocado ... con éxito por los Bomberos de la Diputación de Valladolid, pero a las pocas horas, concretamente hoy a las 14:00 horas del mediodía, una nueva cortina de humo irrumpía en La Cisterniga, en la zona comprendida entre la subida a las bodegas, el camino del Páramo y la Plaza de la Cruz.

Al parecer el origen del fuego se ha producido en una zona de árboles próxima a la vivienda y el viento ha impulsado las llamas hasta la zona exterior de la casa quemando por completo la vegetación de uno de los laterales. «Por suerte no hay que lamentar más daños pero es el tercer incendio que se ocasiona en esta zona en menos de un mes. Está todo seco, amarillo y sin limpiar», confiesa Iván Tomé, quien se encontraba en la casa afectada cuando las llamas alcanzaron el jardín.

«Ha sido mi madre quien se ha dado cuenta de que había fuego justo en la explanada de enfrente de casa. Nos hemos dado un buen susto porque antes de que llegaran los bomberos ha llegado la Guardia Civil y hemos estado lanzando cubos como podíamos porque había mucho humo y no se podía estar ahí en la casa y nos han desalojado», explica el hijo de los propietarios de la vivienda afectada. «Justo cuando nos han echado de casa porque no se podía estar por la presencia de humo han llegado los bomberos», apunta Iván Tomé, quien añade: «Han tardado unos 15 minutos en llegar».

El alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, señala que según la información proporcionada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, «estos dos últimos incendios podrían haber sido provocados» y apela a la responsabilidad individual para que estos hechos no ocurran.