Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal
El fuego que se ha ocasionado en torno a las 15 de la tarde ha sido apagado por tres dotaciones de bomberos de Valladolid y varias dotaciones de la Junta de Castilla y León con presencia del helicóptero
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:40
Quienes circulaban por la Ronda Exterior de Valladolid (VA-30) a la altura de La Cistérniga en torno a las 15:00 horas de la ... tarde se sorprendían por la presencia de humo de la ladera norte de la elevación de tierra aislada. El fuego se desataba a esa hora y rápidamente conseguía propagarse ladera abajo provocando un humo denso y visible. La rápida actuación de los bomberos unida a la poca presencia de aire en la zona ha conseguido que el fuego se sofocase sin lamentar incidentes graves.
1 /
A las 15:00 horas de la tarde se han desplazado tres dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, una del parque de Canterac y dos desde la central, junto a varias de la Junta de Castilla y León incluido un helicóptero que ha sido utilizado en las labores llevadas a cabo en la ladera norte, la más próxima a la VA-30, y en la parte inferior, próxima al pequeño polígono de empresas antes de la entrada de La Cistérniga.
El fuego que ya ha sido sofocado, alrededor de las 16:30 horas de la tarde, sin lamentar daños personales, ni de viviendas ha arrasado «unicamente con la vegetación de la zona y no ha alcanzado ninguna infraestructura», confirman los Bomberos de Ayuntamiento de Valladolid. Por el momento, y según fuentes policiales, se desconoce si ha sido ocasionado o no.
