El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en el Cerro de San Cristóbal, en Valladolid.

Incendio en el Cerro de San Cristóbal, en Valladolid. R. Ucero
Valladolid

Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal

El fuego que se ha ocasionado en torno a las 15 de la tarde ha sido apagado por tres dotaciones de bomberos de Valladolid y varias dotaciones de la Junta de Castilla y León con presencia del helicóptero

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:40

Quienes circulaban por la Ronda Exterior de Valladolid (VA-30) a la altura de La Cistérniga en torno a las 15:00 horas de la ... tarde se sorprendían por la presencia de humo de la ladera norte de la elevación de tierra aislada. El fuego se desataba a esa hora y rápidamente conseguía propagarse ladera abajo provocando un humo denso y visible. La rápida actuación de los bomberos unida a la poca presencia de aire en la zona ha conseguido que el fuego se sofocase sin lamentar incidentes graves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  6. 6

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  7. 7

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal