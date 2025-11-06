El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un voluntario coloca fruta en las naves del Banco de Alimentos. J. C. Castillo

Valladolid

El Banco de Alimentos encara un fin de semana crucial: «Necesitamos ayuda, cada vez hace más falta»

La entidad solidaria organiza desde este viernes la gran recogida de fondos, que se llevará a cabo en 164 supermercados

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

La situación es grave y, por desgracia, puede ponerse todavía peor. «En el último año hemos registrado un incremento constante en el número de usuarios ... atendidos y la tendencia será sin duda al alza», alertan desde el Banco de Alimentos de Valladolid, entidad que atiende a cerca de 8.000 personas en la provincia y que, desde este viernes, organiza la Gran Recogida, una campaña de captación de fondos («la más importante del año») que servirá para garantizar el suministro de víveres durante el invierno a las familias más desfavorecidas de la provincia.

