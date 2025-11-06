El Banco de Alimentos encara un fin de semana crucial: «Necesitamos ayuda, cada vez hace más falta»

La situación es grave y, por desgracia, puede ponerse todavía peor. «En el último año hemos registrado un incremento constante en el número de usuarios ... atendidos y la tendencia será sin duda al alza», alertan desde el Banco de Alimentos de Valladolid, entidad que atiende a cerca de 8.000 personas en la provincia y que, desde este viernes, organiza la Gran Recogida, una campaña de captación de fondos («la más importante del año») que servirá para garantizar el suministro de víveres durante el invierno a las familias más desfavorecidas de la provincia.

El alza de los precios de la vivienda (especialmente en el mercado del alquiler) está estrangulando las economías cotidianas de cientos de familias, que necesitan ahorrar de otras partidas para hacer frente a las facturas. Por eso, la labor del Banco de Alimentos es crucial en estos momentos, dice Jesús Mediavilla, presidente de la fundación en Valladolid. «Nuestros almacenes están resistiendo estos meses gracias a los donativos de personas y de distintas empresas e instituciones solidarias, con los que podemos comprar los alimentos básicos que nos van faltando», explica. Por eso, insisten desde la entidad, «en este 2025 necesitamos, más que nunca, la solidaridad de todos los que puedan ayudar».

Para eso, la ONG ha emprendido una nueva campaña de la Gran Recogida. Los vallisoletanos podrán hacer este viernes y sábado (el domingo, si es que abre, como en Medina del Campo) sus aportaciones económicas en 164 supermercados de la capital y de la provincia, de las cadenas Mercadona, Gadis, Carrefour, El Corte Inglés, Alimerka, DIA, Alcampo, Eroski, Lupa, Froiz y Lidl. Los clientes, a la hora de pagar en caja, podrán añadir a la factura una cantidad que irá directamente a los fondos del Banco de Alimentos, para que luego, con ese dinero, puedan adquirir los productos «en las cantidades y momentos precisos en que sean necesarios para su posterior distribución a través de las entidades de consumo y reparto».

280.000 euros es el objetivo marcado para este año, con 180.000 euros en las aportaciones en caja de los supermercados y 100.000 euros a través de las donaciones 'on line'.

El objetivo de este año es conseguir 180.000 euros en estas donaciones en caja (el año pasado se recaudaron 177.312) y otros 100.000 euros procedentes de las aportaciones 'on line' a través de la web del Banco de Alimentos de Valladolid. El año pasado, por esta vía se obtuvieron 70.000 euros. «Hemos visto cómo este canal solidario a través de Internet es cada vez más utilizado», indica Mediavilla, quien recuerda que la captación 'on line' de la Gran Recogida permanecerá activa hasta el mes de diciembre. Las aportaciones realizadas obtienen además desgravaciones en la declaración de la renta.

El Banco de Alimentos lanzó a finales de octubre una campaña para conseguir voluntarios que orientaran e informaran a los clientes de los supermercados a la hora de donar. Su labor, destacan, es fundamental, ya que aquellos establecimientos que cuentan con voluntarios llegan a multiplicar hasta por diez los fondos conseguidos. Sin embargo, finalmente no se han apuntado tantos colaboradores como hubieran deseado. «Sabemos que no es sencillo», explica Mediavilla. Al final, habrá voluntarios en 45 supermercados en la campaña de este fin de semana, que se define como «crucial» para «adquirir todos los alimentos básicos e imprescindibles para atender correctamente a las familias, y sobre todo los niños, que están sufriendo especialmente los efectos de esta crisis».

El dinero obtenido estos supone, aproximadamente, el 18% del presupuesto anual del Banco de Alimentos. En apenas dos días se consigue casi uno de cada cinco euros manejados por la entidad, lo que les sirve para garantizar la comida de las familias que atienden durante este invierno y hasta la primavera.